Смертельные пожары на Гавайях: NASA показало впечатляющие снимки с борта МКС (фото)

Сильно пострадавший город Лахайна на острове Мауи виден с высоты 417 км над Тихим океаном.

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NASA показало снимок, сделанный камерами Международной космической станцией (МКС) и на нем виден гавайский остров Мауи после того, как здесь вспыхнули лесные пожары. Фотография была сделана, когда космическая станция находилась на высоте примерно 417 км над Тихим океаном, пишет Space.

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По состоянию на среду,16 августа, число погибших в результате катастрофических пожаров на Гавайях превысило 100 человек. Это смертельное событие еще раз напоминает о том, какие ужасные последствия имеет изменение климата.

В левом нижнем углу снимка виден прибрежный город Лахайна. Это один из наиболее пострадавших районов во время пожаров. Почти вся инфраструктура города превратилась в руины, включая монументальные здания, такие как историческая церковь Вайола, и чудеса природы, такие как 150-летнее баньяновое дерево.

NASA показало снимок, сделанный камерами Международной космической станцией и на нем виден гавайский остров Мауи после того, как здесь вспыхнули лесные пожары Фото: NASA

Кроме камер МКС пожары на Гавайях фиксировали из космоса также спутник NASA Landsat 8 и спутник Европейского космического агентства Sentinel-2. Оба пролетели над лесными пожарами на Гавайях и также сделали снимки последствий этих пожаров, которые были названы самыми смертоносными в истории американского штата.

Хотя конкретная причина лесных пожаров еще не объявлена, эксперты начали уже оценивать влияние некоторых факторов. Наиболее вероятной причиной появления таких пожаров называют изменение климата на Земле.

Кроме камер МКС пожары на Гавайях фиксировали из космоса также спутники. Здесь показан город Лахайна до и после пожара Фото: NASA

Во вторник, 15 августа, местные власти объявили, что пожары в основном локализованы. Например, в городе Лахайна уровень локализации составляет 85%, а в других регионах — 100%. Однако, как отмечают официальные лица, когда пожар локализован на 100%, это не означает, что он потушен. Это означает, что пожарные полностью окружили пламя периметром, внутри которого оно еще может гореть. Пожар объявляется потушенным, когда пожарные считают, что ничего не горит.

Тысячи жителей Гавайев были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия, и еще более тысячи числятся пропавшими без вести.

Фокус уже писал об этом пожаре на Гавайях, который считается самым смертоносным пожаром за 100 лет. Пожар на Гавайях является пятым по величине смертоносным в истории США и самым страшным после пожара Клоке 1918 года в Миннесоте.

Также Фокус писал о том, что огромная дыра в озоновом слое над Антарктидой открылась слишком рано. Ученые считают, что виновником может быть крупнейший в мире за последнее столетие природный взрыв, однако последствия настораживают.