Зияющая рана на теле Земли. Огромная дыра в озоновом слое над Антарктидой открылась слишком рано

Ученые считают, что виновником может быть крупнейший в мире за последнее столетие природный взрыв, однако последствия настораживают.

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В течение всего года озоновая дыра ад Антарктидой увеличивается и уменьшается в соответствии со сменой времен года. Например, во время весеннего сезона в Южном полушарии, с августа по октябрь, размеры дыры увеличиваются, достигая максимального размера в период с середины сентября по середину октября, пишет IFLScience.

Однако в этом году ученые заметили, что дыра в озоновом слое над Антарктидой оказалась необычно большой для этого времени года. Это вызывает у исследователей опасения, что в дальнейшем это может привести к потеплению Южного полюса. Исследователи из Службы изменения климата Copernicus, предполагают, что причиной может быть водяной пар, оказавшийся в стратосфере Земли после извержения Хунга Тонга – Хунга Хаапай в 2022 году. Отметим, что это извержение называют крупнейшим природным взрывом на нашей планете за последние более чем 100 лет.

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Исследователи отмечают, что примерно в это же время года в 2021 и 2022 годах озоновая дыра почти полностью затянулась и не увеличивалась до конца августа. Однако в этом году наблюдения показывают, что она разверзлась намного раньше, и, согласно прогнозам исследователей, будет расширяться, опережая график.

Озоновый слой представляет собой область стратосферы на высоте от 15 до 30 километров над поверхностью Земли, где концентрация газообразного озона выше, чем в других частях атмосферы. Известно, что этот слой действует как невидимый защитный щит для нашей планеты — поглощает большую часть вредных ультрафиолетовых лучей Солнца.

Еще в 1970-80-х годах ученые обнаружили дыру в озоновом слое над Южным полюсом, которая вызвала одну из самых масштабных экологических проблем последнего времени. Позже исследователям удалось узнать, что озоновый слой изнашивался под действием искусственных химических веществ (хладагентов и растворителей), которые могут действовать как вещества, разрушающие "защитный щит" Земли, когда достигают стратосферы.

К счастью запрет на использование озоноразрушающих химикатов оказался весьма успешным и теперь озоновый слой находится на пути к восстановлению. Однако сезонные колебания размеров озоновой дыры существуют и по сей день.

Исследователи предупреждают, что необычно большие размеры дыры являются плохой новостью для Антарктиды, которая и так испытывает стресс из-за глобального потепления планеты. Так как именно озоновый слой защищает Антарктиду от воздействия УФ-излучения, увеличение размеров дыры может означать, что континент и воды вокруг него подвергаются большему нагреву.

По словам лектора Исследовательского центра изменения климата Университета Нового Южного Уэльса, доктора Мартина Джакера, это может привести к тому, что Южный океан нагреется еще больше, растопит еще больше льда в Антарктиде, так как вода рядом со льдом теплее.

Ранее Фокус писал о том, что протяжность морского льда Антарктиды вышла на неизведанную территорию.