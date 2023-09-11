Учені створили робота-самогубцю: він зникає в калюжі слизу (фото)

Дослідники хочуть створити роботів, які самі могли б закінчувати своє життя після виконання завдання. Перший крок уже зроблено.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, вчені з Південної Кореї змогли створити м'якотілого крихітного робота, який після виконання місії перетворився на калюжу слизу. Для чого потрібні такі роботи і як вони можуть себе знищити, пише ScienceAlert.

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Вчені вважають, що потрібно створити таких гнучких роботів, які могли б виконати різні завдання, і при цьому контролювати своє життя. Тобто після досягнення поставлених цілей вони могли б себе знищити.

За словами південнокорейських дослідників, на відміну від інших роботів, м'якотілі роботи мають більше переваг під час руху, можуть адаптуватися до довкілля і водночас можуть більш делікатно спілкуватися з об'єктами, на які націлена їхня місія. Наприклад, мікроскопічні м'якотілі роботи можна буде використовувати для доставки ліків у важкодоступних куточках нашого тіла, а більші версії — для різних досліджень, наприклад, на дуже великих глибинах в океанах.

На відміну від інших роботів, м'якотілі роботи мають більше переваг під час руху, можуть адаптуватися до навколишнього середовища Фото: ScienceAlert

Першим кроком у цьому напрямі стало створення чотириногого робота завдовжки лише 3 см, який зроблений із гексафторфосфату дифеніліодонію, змішаного із силіконовою смолою. Звичайно ж усередині знаходиться тонкоплівкова електроніка.

Завдяки своєму складу робот стає твердим, але гнучким, щоб за допомогою пневматичного приводу переміщатися поверхнею, як черв'як. Але найголовніше, що робот може знищити сам себе і це продемонстрували вчені під час випробувань.

Спочатку роботу, оснащеному різними датчиками, дали завдання дослідити цільовий об'єкт. Після цього робот передав зібрані дані вченим і наклав на себе руки. Його смерть спричинили внутрішні ультрафіолетові світлодіоди, які дестабілізують хімічний склад робота. Вплив ультрафіолетового світла призводить до того, що гексафторфосфат дифеніліодонію перетворився на фторид. Таким чином цілісна структура робота порушилася, і висока температура змусила його плавитися. Протягом години відбувався процес самознищення робота, після чого від нього залишилася тільки рідка хімічна калюжа з електронікою.

Його смерть спричинили внутрішні ультрафіолетові світлодіоди, які дестабілізують хімічний склад робота Фото: ScienceAlert

За словами вчених, у складі калюжі було виявлено потенційно токсичні іони фтору, тому під час наступного експерименту до складу робота додали хлорид кальцію, щоб нейтралізувати токсини. Але ще потрібно працювати над тим, щоб повністю унеможливити забруднення будь-якого середовища, де б не знищив себе робот, калюжею слизу, що залишилася після нього.

Як уже писав Фокус, роботи "на повідку" допоможуть виявити позаземне життя в Сонячній системі. Останнім часом особлива увага вчених прикута до океанічних світів, таких як супутники Юпітера і Сатурна.

Також Фокус писав про нових унікальних роботів, яких NASA відправить на Місяць наступного року. При цьому це будуть повністю незалежні від команд людини роботи.