Позаземні океани. Роботи "на повідку" допоможуть виявити позаземне життя в Сонячній системі

Останнім часом особлива увага вчених прикута до океанічних світів, таких як супутники Юпітера і Сатурна.

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Такі океанічні світи, як супутник Юпітера Європа і супутник Сатурна Енцелад, є світами, на яких вчені хочуть виявити позаземне життя. Вважається, що під крижаним покривом цих супутників знаходяться океани з рідкої води, де теоретично могло б з'явитися життя. Вчені пропонують використовувати спеціальних плаваючих роботів, які змогли б провести дослідження на цих супутниках і з'ясувати чи є там позаземні організми, чи ні, пише Inverse.

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Найголовніше обмеження для майбутніх апаратів, які шукатимуть життя на Європі та Енцеладі полягає в тому, що їм потрібно прорватися крізь щільну крижану оболонку, щоб потрапити в океан. Але вчені з Лабораторії реактивного руху NASA пропонують відправити апарат, який зможе зробити дірку в крижаній корі, а потім він відправить групу мікророботів, які плавають, в океан, які будуть пов'язані тросами з основним апаратом.

Уже існує концепція робота SESAME, який зможе виконати глибокі тунелі в крижаній оболонці Європи, товщина якої в деяких місцях сягає 25 км. Після цього він має запустити в підземний океан групу плаваючих мікророботів SWIM, які, будучи прив'язаними до основного апарату, зможуть віддалитися на глибину в кілька сотень метрів.

Хоча використовувати троси для зв'язку таких роботів не найкраща ідея, адже вони можуть заплутатися, але в такий спосіб можна підтримувати зв'язок з основним апаратом. Тож науковці мають запасний варіант. Відомо, що через воду важко передавати електричні сигнали. Тож інженери NASA пропонують використовувати ультразвукову систему зв'язку для надсилання даних з основного апарата мікророботам і навпаки.

Роботи "на повідку" допоможуть виявити позаземне життя в Сонячній системі Фото: Universe Today

Також залишається відкритим питання, як без використання прив'язки роботів до основного апарату передавати їм енергію. Є кілька способів, але це може не спрацювати. Учені вважають, що в такому разі мікророботи повинні будуть повертатися до материнського апарату для підзарядки і передавання даних, а потім знову повертатися на глибину.

За останні десятиліття вчені виявили на Землі цілі екосистеми, які живуть зовсім не за рахунок сонячного світла, а отримують енергію від гідротермальних джерел. Наприклад, існує ймовірність того, що на Енцеладі також є такі гідротермальні джерела і там може бути життя.

Можливо один великий апарат для дослідження підземних океанів на інших світах Сонячної системи міг би бути більш ефективним у плані збору інформації, але вчені вважають, що група мікророботів зможе охопити більшу територію за один раз. А це збільшує шанси виявити позаземне життя, якщо воно там є.

Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA вже отримали гроші на свої розробки, але до реалізації цієї концепції ще далеко.

Як уже писав Фокус, супутник Юпітера Європа насправді не такий, як припускали вчені. Астрономи вважають, що внутрішній устрій Європи може сильно відрізнятися від наявних теорій.

Також Фокус писав про те, що в Чумацькому Шляху знаходиться більше залишків наднових, ніж виявлено. Тому астрономи вирішили їх все-таки знайти, адже це допоможе зрозуміти природу утворення нових зірок.