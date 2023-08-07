NASA відправляє на Місяць нову унікальну команду: це тріо проведе на Місяці 14 днів (фото)

Кращими за один місяцехід можуть бути тільки три місяцеходи, вирішили в NASA. Ще краще, якщо ці роботи будуть повністю автономними.

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У 2024 році на поверхню Місяця мають висадитися три унікальні невеликі місяцеходи, які проведуть випробування нової технології протягом одного місячного дня, тобто 14 земних днів. Цей проєкт називається CADRE і його мета полягає в тому, щоб побачити, як такі місяцеходи можуть працювати в команді без прямого контролю із Землі, пише New Atlas.

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Однією з головних цілей NASA під час освоєння Місяця є встановлення постійної присутності тут людини. Але одна з проблем, з якою зіткнеться NASA в найближчі десятиліття, полягає в нестачі достатньої кількості астронавтів, які змогли б охопити широкий спектр завдань з дослідження Місяця.

Одна з проблем, з якою зіткнеться NASA в найближчі десятиліття, полягає в нестачі достатньої кількості астронавтів, які б змогли охопити широкий спектр завдань з дослідження Місяця Фото: луна

Для цього можна використовувати місяцеходи, але через затримки в передачі сигналу на далеку відстань до Місяця, пряме управління такими апаратами майже неможливе. А таким роботам потрібно розуміти, що робити просто тут і зараз. Тому в рамках проєкту CADRE триває робота зі створення повністю автономних місяцеходів, які зможуть працювати або поодинці, або в команді.

У NASA хочуть уже 2024 року відправити саме таку команду з трьох невеликих місяцеходів у район місячного моря під назвою Океан Бурь. Це тріо на Місяць доставить спеціальний посадковий модуль, а потім місяцеходи на спеціальних тросах опустяться на поверхню. Вони одразу ж мають розгорнути свої сонячні панелі, щоб зарядити батареї і бути готовими до своєї 14-денної місії. Тобто це буде один день на Місяці і в цей час сонячне світло надходитиме на поверхню Місяця, щоб місяцеходи мали змогу отримувати енергію. З огляду на те, що ці роботи не оснащені захистом від холоду, то вони явно не переживуть місячну ніч, тож їхня місія завершиться через 14 земних днів.

У NASA хочуть уже 2024 року відправити команду з трьох невеликих місяцеходів у район місячного моря під назвою Океан Бурь Фото: NASA

Але навіть удень на Місяці може бути дуже висока температура, яка сягає 114 градусів Цельсія. Але вчені вважають, що для створених із міцних матеріалів місяцеходів це не буде проблемою. До того ж вони будуть іноді відключати свої батареї, щоб охолонути.

За словами вчених, за допомогою посадкового модуля місяцеходи отримають загальні накази із Землі ,що їм потрібно робити далі. Ці колісні роботи запрограмовані так, щоб після цього вибрати лідера команди, що дасть їм змогу діяти спільно.

Ці колісні роботи запрограмовані так, щоб після цього вибрати лідера команди, що дасть їм змогу діяти спільно Фото: NASA

Вчені хочуть дізнатися, як ці роботи працюватимуть разом і виконуватимуть різні наукові завдання в повністю автономному режимі. Наприклад:

маленькі місяцеходи повинні будуть рухатися на одній лінії і разом долати різні перешкоди;

роботи повинні будуть самі вибрати для себе вибрати шляхи для дослідження території площею приблизно 400 кв.м;

місяцеходи повинні будуть створювати тривимірну карту з використанням камер і георадара, які можуть "дивитися" на глибину до 10 м;

ще одне завдання місяцеходів полягає в тому, щоб вони змогли продемонструвати свої дії в разі виходу з ладу одного з роботів.

За словами вчених, ця місія націлена на те, щоб показати, що місяцеходи можуть самостійно виконувати різні дослідження без втручання людини. І в майбутньому такі команди складатимуться вже не з трьох місяцеходів, а з набагато більшої кількості роботів.

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