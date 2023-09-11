Ученые создали робота-самоубийцу: он исчезает в луже слизи (фото)

Исследователи хотят создать роботов, которые сами могли бы заканчивать свою жизнь после выполнения задания. Первый шаг уже сделан.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ученые из Южной Кореи смогли создать мягкотелого крошечного робота, который после выполнения миссии превратился в лужу слизи. Для чего нужны такие роботы и как они могут себя уничтожить, пишет ScienceAlert.

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Ученые считают, что нужно создать таких гибких роботов, которые могли бы выполнят различные задачи, и при этом контролировать свою жизнь. То есть после достижения поставленных целей они могли бы себя уничтожить.

По словам южнокорейских исследователей, в отличие от других роботов, мягкотелые роботы имеют больше преимуществ при движении, могут адаптироваться к окружающей среде и при этом могут более деликатно общаться с объектами, на которые нацелена их миссия. Например, микроскопические мягкотелые роботы можно будет использовать для доставки лекарств в труднодоступных уголках нашего тела, а более крупные версии для различных исследований, например, на очень больших глубинах в океанах.

В отличие от других роботов, мягкотелые роботы имеют больше преимуществ при движении, могут адаптироваться к окружающей среде Фото: ScienceAlert

Первым шагом в этом направлении стало создание четвероногого робота длиной всего 3 см, который сделан из гексафторфосфата дифенилиодония, смешанного с силиконовой смолой. Конечно же внутри находится тонкопленочная электроника.

Благодаря своему составу робот становится твердым, но гибким, чтобы с помощью пневматического привода перемещаться по поверхности как червяк. Но самое главное, что робот может уничтожить сам себя и это продемонстрировали ученые во время испытаний.

Изначально роботу, оснащенному разными датчиками, дали задачу исследовать целевой объект. После этого робот передал собранные данные ученым и покончил с собой. Его смерть вызвали внутренние ультрафиолетовые светодиоды, которые дестабилизируют химический состав робота. Воздействие ультрафиолетового света приводит к тому, что гексафторфосфат дифенилиодония превратился во фторид. Таким образом цельная структура робота нарушилась, и высокая температура заставила его плавиться. В течение часа происходил процесс самоуничтожения робота, после чего от него осталась только жидкая химическая лужа с электроникой.

Его смерть вызвали внутренние ультрафиолетовые светодиоды, которые дестабилизируют химический состав робота Фото: ScienceAlert

По словам ученых, в составе лужи были выявлены потенциально токсичные ионы фтора, поэтому во время следующего эксперимента в состав робота добавили хлорид кальция, чтобы нейтрализовать токсины. Но еще нужно работать над тем, чтобы полностью исключить загрязнение любой среды, где бы ни уничтожил себя робот, оставшейся после него лужей слизи.

Как уже писал Фокус, роботы "на поводке" помогут обнаружить внеземную жизнь в Солнечной системе. В последнее время особое внимание ученых приковано к океаническим мирам, таким как спутники Юпитера и Сатурна.

Также Фокус писал о новых уникальных роботах, которых NASA отправит на Луну в следующем году. При этом это будут полностью независимые от команд человека роботы.