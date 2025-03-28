Заглянут в будущее: ученые решили объединиться с писателями-фантастами для спасения мира

В мире, где антиутопические сюжеты часто доминируют на больших экранах и в литературе, появление таких жанров, как научная фантастика и климатическая фантастика (cli-fi), предлагает новый взгляд на видение нашего будущего. Эти жанры бросили вызов устоявшемуся научному статус-кво, исследуя воображаемые и технические концепции, которые спекулируют на траектории развития человечества и планеты.

Related video

Об этом пишет YaleNews.

Недавно, Йельский университет планетарных решений запустил у себя на платформе новую серию под названием "Sci X Sci-Fi", направленную на развитие дискуссий, преодолевающих разрыв между спекулятивной фантастикой и реальными решениями современных вызовов человечеству.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Важно

Ученые впервые в истории записали разговоры страшнейших хищников в океане: акулы не молчаливы (видео)

Серия начнется с четырехдневного мероприятия с 31 марта по 3 апреля, в котором примет участие автор научной фантастики и журналист Аннали Ньюитц в качестве инаугурационного "основателя". Ньюитц, известная по таким произведениям, как "Терраформеры", "Будущее другой временной шкалы" и "Автоном", привнесет в беседу уникальное сочетание художественного повествования и научного поиска решений, заявляют создатели мероприятия.

Заместитель проректора Йельского университета по планетарным решениям, Джули Циммерман, подчеркивает преобразующий потенциал научной фантастики для нашего общества, заявляя: "Научная фантастика — это не просто воображение будущего, это его формирование". Эти слова отражают главную цель их нового проекта — вдохновить ученых, инженеров, гуманистов и художников на совместную работу по воплощению смелых идей в практические стратегии для устойчивого будущего человечества.

В течение недели Ньюитц примет участие в различных мероприятиях, включая беседу с Карлом Циммером, научным писателем The New York Times и преподавателем Йельского университета; "зеленый" химико-инженерный завтрак, на котором студенты смогут представить свои исследовательские идеи; и семинар под названием "Избегание антиутопии в теории и на практике".

Эти сессии призваны обеспечить платформу для междисциплинарного диалога, побуждая участников к изучению того, как спекулятивные повествования могут служить источником информации и мотивации для реальных научных инициатив.

Обсуждая взаимодействие между научной фантастикой и общественным развитием, Ньюитц подчеркивает роль жанра как "безопасной песочницы" для тестирования потенциальных сценариев будущего.

Они ссылаются на трилогию Октавии Батлер "Выводок Лилит" как на пример того, как спекулятивная фантастика может представить будущее, в котором реалистично переплетаются надежда и борьба, иллюстрируя сложности прогресса и необходимость компромисса и преобразований.

Собирая мыслителей из разных областей, проект "Sci X Sci-Fi" стремится использовать творческую силу повествования, чтобы спроектировать процветающее и устойчивое будущее и работать над тем, чтобы превратить его в реальность.

Эта инициатива отражает растущее признание важности культурных нарративов в формировании общественного мнения и стимулировании коллективных действий по обеспечению стабильности на нашей планете.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали робота самоубийцу, исчезающего в луже слизи. Исследователи хотят создать роботов, которые сами могли бы заканчивать свою жизнь после выполнения задания. Первый шаг уже сделан.

Также Фокус писал о роботе с особыми конечностями, который сможет изучить пещеры на Марсе. Много мест на Марсе, интересных для ученых, труднодоступны для обычных марсоходов. Поэтому новый робот может решить эту проблему.