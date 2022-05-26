50 градусов жары в Южной Азии: ученые советуют привыкать к мощным тепловым волнам

Очень жаркая погода, которая пришла в Индию и Пакистан является показательной для дальнейших изменений климата.

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Аномальная жара захлестнула в последние месяцы две большие азиатские страны, в которых проживает огромное количество населения Земли. Ученые предупреждают, что это такие волны тепла станут обычным явлением и нужно быть готовыми к повышению глобальной температуры, сообщает AP.

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В Индии и Пакистане в последние недели температура постоянно превышала 45 градусов Цельсия. В некоторых городах Пакистана она выросла до больше, чем 50 градусов Цельсия.

Аномальная жара будет появляться намного чаще

Ученые изучили исторические данные о погоде и выяснили, что такие длительные волны тепла, которые влияют на огромную территорию, раньше случались лишь раз в 100 лет. Но теперь из-за глобального повышения температуры вероятность их появления значительно выросла.

"Если глобальная температура станет на 2 градуса по Цельсию больше, чем средние показатели доиндустриальной эпохи, то подобные волны тепла могут возникать один раз в пять лет", — говорит Арпита Мондал, климатолог из Индийского технологического института в Мумбаи.

Но ученые из Метеорологической службы Великобритании в результате нового исследования пришли к выводу, что такие волны тепла и сопутствующая им экстремально высокая температура могут повторяться каждые три года.

[ + – ] Женщина закрывает лицо шарфом, чтобы защититься от аномальной жары во время пылевой бури в Ахмадабаде, Индия Фото: Washington Post

Последствия аномальной жары в Южной Азии

В Индии и Пакистане аномальная жара в последние месяцы была самой сильной за всю историю наблюдений. Из-за высокой температуры в Пакистане растаял ледник, что привело к наводнению. В Индии жара уничтожила урожай пшеницы, из-за чего был запрещен экспорт этого злака в другие страны мира, которые страдают из-за нехватки продовольствия, вызванной войной в Украине. Также в Индии вырос спрос на электроэнергию, что привело к значительному уменьшению запасов угля на электростанциях.

По меньшей мере 90 человек умерли в двух странах из-за жары, но эта статистика может быт заниженной, пишет Associated Press. Больше всего страдают от аномально высокой температуры дети и пожилые взрослые.

Ученые считают, что нужно не только уменьшить выбросы парниковых газов, но и постараться адаптироваться к новой реальности.

Проект защиты от жары

В одном из городов Индии, Ахмедабаде, где проживает 8,4 млн человек, уже разработали первый в Южной Азии план защиты от аномальной жары. Город, например, пытается "охладить" крыши домов, с помощью различных материалов, которые поглощают тепло. В Ахмедабаде планируют построить крыши, которые будут отражать солнечные лучи и таким образом будет снижаться температура в помещениях.

Правительство Индии в настоящее время работает с другими городами в 23 штатах, которые захлестнула аномальная жара, чтобы там также разработали подобные планы.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, сколько часов в год люди недосыпают из-за жары, которая усиливается из-за изменения климата.