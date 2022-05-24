Повальная бессонница. Ученые рассказали, сколько часов в год люди недосыпают из-за жары

Новое исследование показывает, что усиление жары угрожает здоровью людей из-за ухудшения качества сна.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что люди недосыпают в среднем 44 часа в год из-за повышения температуры, вызванной изменением климата. Таким образом ухудшается состояние здоровья и это влияет на все аспекты жизни человека, сообщает New Atlas.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Ученые считают, что более высокая температура, которая все время повышается влияет на качество нашего сна. Из-за этого люди недосыпают десятки часов в год. Новое исследование показывает, что люди начали спать более беспокойно и чаще просыпаться из-за жары и таким образом, хуже себя чувствуют, что проявляется в виде усталости на следующий день. И эта тенденция будет только ухудшаться со временем, когда на Земле все чаще будут появляться экстремальные погодные условия.

"Наше исследование является первым доказательством того, что более высокие показатели температуры, выше среднего, разрушают сон человека. Люди стали хуже спать в более жаркой окружающей среде", — говорит Келтон Майнор из Копенгагенского университета.

Ученые выяснили, что при температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия в летний период сон у людей сокращается в среднем на 14 минут. По всему миру люди недосыпают в среднем 44 часа в год. Для того, чтобы прийти к таким выводам ученым пришлось проанализировать данные о качестве сна у 47 тысяч взрослых из 68 стран мира.

[ + – ] Ученые выяснили, что при температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия в летний период сон у людей сокращается в среднем на 14 минут Фото: healthline.com

"Более высокие температуры постоянно разрушают сон людей, при этом количество беспокойных ночей постепенно увеличивается по мере повышения температуры", — говорит Майнор.

Ученые считают, что дальнейшее изменение климата и повышение температуры приведет к тому, что уже к концу века люди будут терять примерно 58 часов сна в год. Согласно исследованию, сейчас от нарушений сна больше всего страдают жители бедных стран, а также пожилые люди. В то же время хуже всего спать стали именно женщины.

По словам ученых, нарушение качества сна приводит к высокому риску появления сердечно-сосудистых заболеваний, развитию ожирения, рака и это также становится причиной более короткой продолжительности жизни.

Глобальные температуры продолжают свой рост. В прошлом году было зафиксировано повышение примерно на 1,11 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Вообще последние 7 лет на Земле были самыми темными за всю историю наблюдений.

Фокус уже писал о том, что существует угроза того, что из-за изменения климата пресная вода станет недоступной для многих жителей Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые назвали идеальное время сна для людей старше 40 лет. И это не 8 часов.