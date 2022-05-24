Повальне безсоння. Учені розповіли, скільки годин на рік люди недосипають через спеку

Нове дослідження показує, що посилення спеки загрожує здоров'ю людей через погіршення якості сну.

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Учені з Копенгагенського університету з'ясували, що люди недосипають здебільшого 44 години на рік через підвищення температури, спричиненої зміною клімату. Так, погіршується стан здоров'я і це впливає на всі аспекти життя людини, повідомляє New Atlas.

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Учені вважають, що вища температура, яка постійно підвищується впливає на якість нашого сну. Через це люди недосипають десятки годин на рік. Нове дослідження показує, що люди почали спати неспокійніше та частіше прокидатися через спеку і так, гірше почуваються, що проявляється у вигляді втоми наступного дня. І ця тенденція лише погіршуватиметься з часом, коли на Землі все частіше з'являтимуться екстремальні погодні умови.

"Наше дослідження є першим доказом того, що вищі показники температури, вищі за середні, руйнують сон людини. Люди почали гірше спати в спекотнішому навколишньому середовищі", — говорить Келтон Майнор із Копенгагенського університету.

Учені з'ясували, що за температури повітря вище 30 градусів Цельсія у літній період сон у людей скорочується здебільшого на 14 хвилин. По всьому світу люди недосипають здебільшого 44 години на рік. Для того, щоб дійти таких висновків ученим довелося проаналізувати дані про якість сну у 47 тисяч дорослих із 68 країн світу.

[ + – ] Учені з'ясували, що за температури повітря вище 30 градусів Цельсія в літній період сон у людей скорочується здебільшого на 14 хвилин Фото: healthline.com

"Вищі температури постійно руйнують сон людей, водночас кількість неспокійних ночей поступово збільшується в міру підвищення температури", — говорить Майнор.

Учені вважають, що подальша зміна клімату та підвищення температури призведе до того, що вже до кінця століття люди втрачатимуть приблизно 58 годин сну на рік. Згідно з дослідженням, зараз від порушень сну найбільше страждають жителі бідних країн, а також люди похилого віку. У той же час найгірше спати почали саме жінки.

За словами вчених, порушення якості сну призводить до високого ризику появи серцево-судинних захворювань, розвитку ожиріння, раку і це також стає причиною коротшої тривалості життя.

Глобальні температури продовжують зростати. Минулого року було зафіксовано підвищення приблизно на 1,11 градусів за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою. Узагалі останні 7 років на Землі були найтемнішими за всю історію спостережень.

Фокус уже писав про те, що існує загроза того, що через зміну клімату прісна вода стане недоступною для багатьох жителів Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені назвали ідеальний час сну для людей, старших за 40 років. І це не вісім годин.