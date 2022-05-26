50 градусів жари в Південній Азії: вчені радять звикати до потужних теплових хвиль

Дуже спекотна погода, яка прийшла до Індії та Пакистану, є показовою для подальших змін клімату.

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Аномальна спека захлеснула останніми місяцями дві великі азіатські країни, в яких проживає величезна кількість населення Землі. Вчені попереджають, що такі хвилі тепла стануть звичайним явищем і потрібно бути готовими до підвищення глобальної температури, повідомляє AP.

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В Індії та Пакистані протягом останніх тижнів температура постійно перевищувала 45 градусів Цельсія. В деяких містах Пакистану вона виросла до понад 50 градусів Цельсія.

Аномальна спека з'являтиметься набагато частіше

Учені вивчили історичні дані про погоду та з'ясували, що такі тривалі хвилі тепла, що впливають на величезну територію, раніше траплялися лише раз на 100 років. Але тепер через глобальне підвищення температури ймовірність їхньої появи значно зросла.

"Якщо глобальна температура стане на 2 градуси за Цельсієм більше, ніж середні показники доіндустріальної епохи, то такі хвилі тепла можуть виникати раз на п'ять років", — говорить Арпіта Мондал, кліматолог з Індійського технологічного інституту в Мумбаї.

Але вчені з Метеорологічної служби Великобританії в результаті нового дослідження дійшли висновку, що такі хвилі тепла й екстремально висока температура, що їх супроводжує, можуть повторюватися кожні три роки.

[ + – ] Жінка закриває обличчя шарфом, щоб захиститися від аномальної спеки під час пилової бурі в Ахмадабаді, Індія Фото: trump2

Наслідки аномальної спеки в Південній Азії

В Індії та Пакистані аномальна спека в останні місяці була найсильнішою за всю історію спостережень. Через високу температуру в Пакистані розтанув льодовик, що призвело до повені. В Індії спека знищила врожай пшениці, через що заборонено експорт цього злаку в інші країни світу, які страждають через брак продовольства, спричинений війною в Україні. Також в Індії зріс попит на електроенергію, що спричинило значне зменшення запасів вугілля на електростанціях.

Щонайменше 90 людей померли у двох країнах через спеку, але ця статистика може бути заниженою, пише Associated Press. Найбільше страждають від аномально високої температури діти та літні дорослі.

Учені вважають, що потрібно не лише зменшити викиди парникових газів, а й намагатись адаптуватися до нової реальності.

Проєт захисту від спеки

В одному з міст Індії, Ахмедабаді, де проживає 8,4 млн людей, вже розробили перший у Південній Азії план захисту від аномальної спеки. Місто, наприклад, намагається "охолодити" дахи будинків за допомогою різних матеріалів, які поглинають тепло. В Ахмедабаді планують побудувати дахи, які відбиватимуть сонячні промені й так знижуватимуть температуру в приміщеннях.

Уряд Індії зараз працює з іншими містами у 23 штатах, які захлеснула аномальна спека, щоб там також розробили такі плани.

Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, скільки годин на рік люди недосипають через спеку, яка посилюється через зміну клімату.