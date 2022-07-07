Критична межа. Вчені розповіли, яку спеку може витримати людське тіло

Нове дослідження показує, що можлива межа може бути нижчою, ніж припускають багато людей.

Глобальна зміна клімату й глобальне підвищення температури — це не проблема нашого майбутнього. Це проблема нашого сьогодення, вважають учені з Університету штату Пенсільванія в США. Теплові хвилі стають дедалі частішим явищем планети. Аномально висока температура тримається набагато довше, і це становить серйозну небезпеку для людства. Але яка межа температури, коли стає надто спекотно для того, щоб людині стало важко виконувати повсякденні справи? Коли спека може вплинути на стан здоров'я? На ці питання відповідає нове дослідження американських учених, пише ScienceAlert.

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"Якщо говорити про температуру повітря, важливо не забувати про вологість, адже, як показує наше дослідження, вона також відіграє важливу роль у тому, який граничний рівень спеки може витримати людина", — говорить Ларрі Кенні з Університету штату Пенсільванія.

Як уже писав Фокус, у багатьох містах світу в червні цього року було зафіксовано температурні рекорди як для першого місяця літа. Температура в деяких місцях піднімалася до 35, а іноді й до 40 градусів за Цельсієм. Також варто згадати про аномальну спеку, яка захлеснула Південну Азію в травні та червні цього року. Як уже писав Фокус, температура в деяких місцях перевищувала 45 градусів за Цельсієм.

[ + – ] Як уже писав Фокус, у багатьох містах світу в червні цього року було зафіксовано температурні рекорди як для першого місяця літа. Температура в деяких місцях піднялася до 35, а іноді й до 40 градусів за Цельсієм. Також варто згадати про аномальну спеку, яка захлеснула Південну Азію в травні та червні цього року. Як уже писав Фокус, температура в деяких місцях перевищувала 45 градусів. Фото: trump2

Теоретична межа температури, яку може витримати людина

"Якщо говорити про теоретичну верхню межу спеки для людського тіла, то більше 10 років тому було опубліковано дослідження, де говорилося, що людина може витримати до 35 градусів за Цельсієм при 100% вологості й до 46 градусів за Цельсієм за 50% вологості. Це межа, після якої тіло не зможе більше охолоджуватися та підтримувати стабільну температуру. Але наше дослідження показує, що цей поріг набагато нижчий, і це викликає занепокоєння на тлі спеки, що все посилюється у світі", — говорить Даніель Вечелліо з Університету штату Пенсільванія.

[ + – ] Більше 10 років тому було опубліковано дослідження, де говорилося, що людина може витримати до 35 градусів за Цельсієм при 100% вологості й до 46 градусів за Цельсієм за 50% вологості Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

Нове дослідження

У межах нового дослідження вчені провели експеримент у лабораторних умовах, щоб з'ясувати, яку температуру в поєднанні з певними показниками вологості може витримати людське тіло до того, як людина не зможе нормально займатися своїми повсякденними справами.

Під час експерименту в спеціальному приміщенні люди імітували свою повсякденну діяльність, а вчені то підвищували, то знижували температуру, те саме відбувалося і з вологістю повітря.

"Межа температури, при якій внутрішня температура людини починає підвищуватися, називається критичною межею навколишнього середовища. Нижче за цей показник тіло людини ще здатне справлятися зі спекою, але якщо показник вищий, то в людини з'являються проблеми зі здоров'ям, особливо якщо спека триває тривалий період часу", — каже Кенні.

[ + – ] Межа температури, при якій внутрішня температура людини починає підвищуватися, називається критичною межею навколишнього середовища. Нижче за цей показник тіло людини ще здатне справлятися зі спекою, але якщо показник вищий, то в людини з'являються проблеми зі здоров'ям, особливо якщо спека триває тривалий період часу Фото: Dziana Hasanbekava from Pexels

Яку спеку може витримати людина

За словами вчених, коли тілу занадто жарко, то серцю потрібно працювати більше, щоб подавати кров до шкіри та розсіювати тепло. Водночас людина більше пітніє і так втрачає рідину в організмі. У найважчих випадках при тривалому перебуванні на спеці може статися тепловий удар, який є прямою загрозою життю. У такому випадку потрібно негайне охолодження тіла та спостереження лікаря.

"У результаті нашого дослідження ми з'ясували, що верхньою межею спеки, тобто тієї температури, яку ще більш-менш нормально може витримати людина, є 31 градус за Цельсієм при 100% вологості й 38 градусів за Цельсієм при 60% вологості", — каже Вечелліо.

[ + – ] За словами вчених, нинішні теплові хвилі в середньому наближаються до цих меж, а в деяких регіонах уже перевищують їх Фото: wikipedia

За словами вчених, нинішні теплові хвилі в середньому наближаються до цих меж, а в деяких регіонах перевищують їх.

"Важливо розуміти, що наші результати показують, коли температура тіла людини матиме ще нормальний рівень. Але навіть нижчі температурні показники довкілля, якщо вони зберігаються тривалий період часу, можуть уплинути на роботу серця й інших органів", — каже Кенні.

За словами вчених, тривалий уплив спеки може особливо небезпечний для людей похилого віку й тих, хто має хронічні захворювання.

Як урятуватися від спеки?

"Одним із головних способів уникнути негативного впливу високої температури є рясне пиття, і, звичайно ж, потрібно ховатися від спеки в місцях, де тіло може охолонути. Хоча б на короткий час навіть у дуже сильну спеку", — говорить Кенні.

За словами вчених, глобальне потепління та, як наслідок, аномальна спека — це наша реальність, і з цим потрібно боротися вже зараз, а не в майбутньому.