Изнывают от жары. Ищущие прохлады белки, пугают людей в заливе Сан-Франциско (фото)

Десятки белок оказались распластанными по земле из-за рекордной жары, накрывшей большую часть Калифорнии.

Рекордная тепловая волна накрыла залив Сан-Фернандо и другие части Калифорнии — в результате с жарой пытаются справиться не только местные жители, но и местные белки. Десятки животных оказались распластанными по земле, пишет Daily Mail.

Десятки сообщений поступают в учреждения защиты дикой природы ежедневно — люди напуганы таким количеством неподвижных белок на земле. Однако, ученые просят не беспокоиться, ведь такое поведение белок — естественный процесс.

[ + – ] Белки в заливе Сан-Франциско страдают от жары. Фото: Twitter/@JackieFox1976

Такое поведение, как у белок залива Сан-Франциско, наблюдается и у ряда других животных, имеющих меховые шубки. Ученые отмечают, что это естественный способ для животных избавиться от тепла, накопленного в их теле.

В этом году температура в заливе достигла более 43 градусов Цельсия. Белкам сложно справиться с такой жарой, а потому они распластываются всем телом на прохладную землю, раскидывая в разные стороны лапы и хвост. Таким образом они отдают тепло и пытаются хоть немного охладиться.

[ + – ] Зоологи не советуют трогать распластанных на земле животных. Фото: Twitter/@Wade_in_America

Зоологи предупреждают, что трогать обездвиженных белок даже в такие моменты может быть весьма опасно — животные могут укусить людей, пытающихся их перенести. Если вы все же хотите помочь страдающим от жары белкам, ученые советуют поставить возле них блюдце или неглубокую тарелку с водой — это поможет им избежать обезвоживания.

Кстати, Калифорния не единственная страдает от наплыва белок, распластанных на земле. Ранее подобные сообщения поступали еще в нескольких штатах, в том числе в Нью-Йорке и Колорадо. Местные власти советуют не впадать в панику и попытаться оставить страдающих от жары животных в покое.

[ + – ] Таким образом белки пытаются охладиться. Фото: Twitter/@Wade_in_America

В то же время зоологи просят сообщать о белках, которые выглядят молодыми или падают с деревьев. В этом году из-за рекордной жары участились случаи тепловых ударов у белок, а также оленей и птиц, которые буквально падают от жары на бок. В таких случаях лучше сообщить защитникам дикой природы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как спасти от жары своих домашних питомцев.