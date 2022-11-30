Стреляют холостыми. Ученые считают, что теплые зимы необратимо изменили сперму белок

Исследователи также заметили, что некоторые другие животные реагируют на изменения климата, меняя свои тела.

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Десятилетиями ученые изучают, как изменения климата влияют на отдельные виды и планету в целом. На этот раз они заметили, что глобальное потепление затронуло сусликов Ричарда (семейство беличьих), живущих в канадских прериях, из-за теплых зим животные раньше выходят из спячки и "стреляют холостыми", пишет Daily Mail.

Группа исследователей из Университета Манитобы решила посмотреть, как изменения климата влияют на животных в других регионах. Отметим, что исследование показывает, что изменения климата изменили сперму белок, однако это вряд ли окажется "смертельным" для вида — несмотря на ни на что количество потомства белок не сократилось.

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Впрочем, ученые считают, что расслабляться рано — подобные изменения свидетельствуют о том, что чем масштабнее будут изменения климата, тем больше они отразятся на экосистеме в целом.

По словам соавтора исследования главы Лаборатории поведенческих, экологических и эволюционных исследований в Университете Манитобы Джейн Уотерман, данная находка свидетельствует о том, что в некоторых случаях природа может оперативно реагировать на быстрые изменения окружающей среды.

В ходе исследования ученые также изучили африканских сусликов на пастбищах Южной Африки. Исследователи обнаружили, что эти представители семейства беличьих поразительным образом отреагировали на повышение температуры более чем на 1,5 градусов по Фаренгейту — размер ног животных существенно увеличился.

В ходе наблюдений ученые обнаружили, что тела животных наоборот уменьшались независимо от размера их ног. Исследователи считают, что суслики Южной Африки реагируют на изменения климата "изменением формы".

По словам Уоррингтон, похоже, что большие ноги помогают животным выделять больше тепла, чем белкам с меньшими ногами и тем самым остывать. Исследователи предполагают, что такой же цели служит и уменьшение размеров тела сусликов.

Ученые предполагают, что вместе с изменениями внешними происходят и внутренние, а потому потребуется больше исследований, чтобы понять, как организм белок меняется под воздействием стресса.

Ранее Фокус писал о том, что белки изнывают от жары — ищущие прохлады белки пугали людей в заливе Сан-Франциско.