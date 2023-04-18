Потерявшийся попугай вернулся домой благодаря тому, что начал говорить с людьми на вечеринке
Птица приземлилась на заднем дворе семьи, которая устраивала пасхальную вечеринку недалеко от дома владельцев попугая. Она начала выкрикивать слова и фразы, после чего ее заметили и отнесли в дом. Позже они связались с владельцем попугая Брентом Чедвеллом.
Брент Чедвелл, который живет в Кейп-Корал, штат Флорида (США), владел попугаем Тики в течение пяти лет. Мужчина рассказал удивительную историю о том, как птица улетела из дома, но смогла вернуться благодаря тому, что умела "говорить". Об этом пишет Yahoo News.
Американец начал ухаживать за попугаем когда ему было всего 4-5 недель и его еще нужно было кормить из пипетки.
"Я подумал, что есть 50% вероятность, что его что-то съест. Он очень дружелюбный и очень милый. Тики не кричит, не дерется. Он разговаривает и издает милые звуки весь день. Его очень трудно не любить", — рассказал Чедвелл.
По словам мужчины, когда его жена позвонила и сказала, что Тики вылетел из дома, когда она вышла подмести веранду, он испугался за безопасность своей птицы, которая всю свою жизнь провела в домашних условиях.
"Он просто подошел бы к аллигатору и был бы съеден. У него нет понятия, что эта тварь может попытаться съесть его. Его только обнимали или любили", — говорит Чедвелл.
Издание отмечает, что мужчина немедленно приступил к поискам. Он ходил по улицам рядом со своим домом и просил всех, кто попадался ему на пути, обратить внимание на маленькую зеленую птичку. Чедвелл поговорил с работниками близлежащего поля для гольфа и разместил фотографию Тики в Facebook в группах, посвященных потерянным животным. Он выходил на поиски птицы рано утром до работы и поздно вечером после возвращения домой.
"Мой дом казался таким серым и пустым без постоянной болтовни Тики", — вспоминает мужчина.
По мере того как шли дни, Чедвелл все больше беспокоился о том, что он никогда не найдет своего любимца. Он надеялся, что птица в поисках пищи и воды приземлится на чей-нибудь двор, и кто-нибудь обратит на нее внимание. В Пасхальное воскресенье американец получил сообщение в Facebook от человека, который сообщил, что Тики найден.
Птица приземлилась на заднем дворе семьи, которая устраивала пасхальную вечеринку недалеко от дома Чедвелла. Мужчина на вечеринке начал слышать как Тики произносит фразы снова и снова и подумал, что это играют его племянница и племянник. Его сестра, которая работает в ветеринарной клинике, смогла убедить птицу подойти к ним, чтобы дать ей немного еды и воды. Члены семьи зашли в Facebook, чтобы найти информацию о пропавшей птице, и связались с Чедвеллом.
"Он был так счастлив, кричал "Пикабу", прижимал клюв к моему лицу. Я просто сказал ему, как я счастлив, что нашел его", — рассказал владелец птицы.
Чедвелл сказал, что он очень благодарен семье, которая нашла Тики, и всем людям, которые помогли распространить информацию в Facebook.
Ранее Фокус писал, что в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.
Также сообщалось, что в Канаде заключенные используют птиц для доставки наркотиков. По информации журналистов, охранники тюрьмы в городе Абботсфорд (Британская Колумбия, Канада) обнаружили голубя, который доставлял запрещенные вещества заключенным. Полиция все еще ведет расследование.