Потерявшийся попугай вернулся домой благодаря тому, что начал говорить с людьми на вечеринке

Птица приземлилась на заднем дворе семьи, которая устраивала пасхальную вечеринку недалеко от дома владельцев попугая. Она начала выкрикивать слова и фразы, после чего ее заметили и отнесли в дом. Позже они связались с владельцем попугая Брентом Чедвеллом.

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Брент Чедвелл, который живет в Кейп-Корал, штат Флорида (США), владел попугаем Тики в течение пяти лет. Мужчина рассказал удивительную историю о том, как птица улетела из дома, но смогла вернуться благодаря тому, что умела "говорить". Об этом пишет Yahoo News.

Американец начал ухаживать за попугаем когда ему было всего 4-5 недель и его еще нужно было кормить из пипетки.

"Я подумал, что есть 50% вероятность, что его что-то съест. Он очень дружелюбный и очень милый. Тики не кричит, не дерется. Он разговаривает и издает милые звуки весь день. Его очень трудно не любить", — рассказал Чедвелл.

По словам мужчины, когда его жена позвонила и сказала, что Тики вылетел из дома, когда она вышла подмести веранду, он испугался за безопасность своей птицы, которая всю свою жизнь провела в домашних условиях.

"Он просто подошел бы к аллигатору и был бы съеден. У него нет понятия, что эта тварь может попытаться съесть его. Его только обнимали или любили", — говорит Чедвелл.

Мужчина начал ухаживать за попугаем, когда ему было всего 4-5 недель и его еще нужно было кормить из пипетки Фото: Yahoo.News

Издание отмечает, что мужчина немедленно приступил к поискам. Он ходил по улицам рядом со своим домом и просил всех, кто попадался ему на пути, обратить внимание на маленькую зеленую птичку. Чедвелл поговорил с работниками близлежащего поля для гольфа и разместил фотографию Тики в Facebook в группах, посвященных потерянным животным. Он выходил на поиски птицы рано утром до работы и поздно вечером после возвращения домой.

"Мой дом казался таким серым и пустым без постоянной болтовни Тики", — вспоминает мужчина.

По мере того как шли дни, Чедвелл все больше беспокоился о том, что он никогда не найдет своего любимца. Он надеялся, что птица в поисках пищи и воды приземлится на чей-нибудь двор, и кто-нибудь обратит на нее внимание. В Пасхальное воскресенье американец получил сообщение в Facebook от человека, который сообщил, что Тики найден.

Мужчина разместил фотографию Тики в Facebook в группах, посвященных потерянным животным Фото: Yahoo.News

Птица приземлилась на заднем дворе семьи, которая устраивала пасхальную вечеринку недалеко от дома Чедвелла. Мужчина на вечеринке начал слышать как Тики произносит фразы снова и снова и подумал, что это играют его племянница и племянник. Его сестра, которая работает в ветеринарной клинике, смогла убедить птицу подойти к ним, чтобы дать ей немного еды и воды. Члены семьи зашли в Facebook, чтобы найти информацию о пропавшей птице, и связались с Чедвеллом.

"Он был так счастлив, кричал "Пикабу", прижимал клюв к моему лицу. Я просто сказал ему, как я счастлив, что нашел его", — рассказал владелец птицы.

Чедвелл сказал, что он очень благодарен семье, которая нашла Тики, и всем людям, которые помогли распространить информацию в Facebook.

Ранее Фокус писал, что в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.

Также сообщалось, что в Канаде заключенные используют птиц для доставки наркотиков. По информации журналистов, охранники тюрьмы в городе Абботсфорд (Британская Колумбия, Канада) обнаружили голубя, который доставлял запрещенные вещества заключенным. Полиция все еще ведет расследование.