Ведмідь пробрався у котедж і поласував пташиним насінням (фото)

Дика тварина вешталася на кордоні США та Канади і вирішила відібрати їжу з годівниці птахів, що висіла на галявині приватного котеджу.

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Чорний ведмідь відвідав котедж Лінди Маккі в окрузі Гурон у пошуках їжі та поласував пташиним насінням. Про це 19 травня інформує СВС.

Жінка розповіла, що на територію її будинку несподівано з’явився гість з лісу. Вона ніколи не бачила поблизу цих хижаків за 20 років володіння будинком. Дика тварина рухалася через територію округу Гурон.

Маккі розповіла, що їй зателефонував сусід. Він сказав, що до котеджу прямує ведмідь. Жінка та її чоловік швидко зазирнули у вікно та побачили тварину.

"І ось, ведмідь був на галявині перед нашим сусідом", — зазначила вона.

ведмідь тягнеться до годівниці для птахів на галявині Фото: Лінда Маккі

Лінда вважає, що ведмідь шукав їжу та знайшов місце, щоб пообідати. Він виявив годівницю для птахів, що висіла на її галявині. Згодом жінка показала фото, на яких ведмідь тягнеться до годівниці для птахів. Тварина стояла на двох лапах.

"Ведмідь не цікавився людьми, він просто шукав їжу, тож залишався тут приблизно від 45 хвилин до години, просто смачно поївши пташиний корм, який у нас є", — сказала співрозмовниця СВС.

Після того, як ведмідь пішов, Маккі зателефонувала на гарячу лінію спостереження за ведмедями. Фахівці повідомили, що, оскільки тварина знайшла їжу в її котеджі, існує велика ймовірність повернення непроханого гостя за певний час.

На інцидент відреагували у місцевій поліції у Twitter. Правоохоронці звернулися до мешканців з проханням захистити сміттєві баки та годівниці для птахів, а також очистити свої грилі для барбекю від будь-яких залишків, які можуть спонукати ведмедя повернутися.

Нагадаємо, квітня стало відомо, що ведмідь заліз у машину та випив 69 банок газованих напоїв. У Канаді жінка зафіксувала на фото та відео, як уночі чорний ведмідь підійшов до її автомобіля та випив 69 банок газованих напоїв. Вона розповіла, що дика тварина розбила скло транспортного засобу. Їй довелося півтори години спостерігати, як звір за допомогою зубів розкривав банки.