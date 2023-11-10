В Украине создали реестр священников УПЦ МП, которые поддерживают связи с РФ (фото)
В реестре, который создали OSINT-расследователи, есть данные о недвижимости и российских паспортах высокопоставленных членов УПЦ МП.
В Украине создали реестр высокопоставленных членов Украинской Православной Церкви московского Патриархата УПЦ МП, которые имеют связи с Российской Федерацией. Его разработкой занималась команда Molfar.
"Украинская Православная Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) исторически имеет тесные связи с Русской Православной Церковью (РПЦ)", — говорится в сообщении.Важно
Разработчики реестра отметили, что после начала полномасштабного вторжения российских военных в 2022 году священнослужители УПЦ МП заявили о своей "независимости" от Москвы, однако некоторые из них не только продолжили поддерживать утверждения РФ, но и имеют российские паспорта. Кроме этого, многие члены УПЦ МП имеют недвижимость в РФ. В общем команда Molfar добавила в реестр 67 человек.
Деятели УПЦ МП, имеющие связи с РФ
- Орест Березовский (Митрополит Онуфрий)
"В августе 2022 года принял российских пленных оккупантов в Киево-Печерской лавре. Онуфрий провел совместную молитву, пропел "Многая лета", пожелал оккупантам здоровья и всего наилучшего, а особенно успехов на поле боя. О развязанной РФ войне Онуфрий сказал в общем "получилось так, как получилось" и подчеркнул, что остановить боевые действия можно только "словом любви". Также повторил идеологию "русского мира" о двух народах, которые вышли "из единой купели крещения", что украинцы и русские — народы-братья", — говорится в сообщении.
- Валентин Егоренко (архиепископ Пантелеимон)
В 2022 году его лишили гражданства Украины. Сейчас он находится под санкциями СНБО из-за поддержки действий и политики РФ.
- Николай Петровций (митрополит Марк)
В 2022 его лишили разрешения на иммиграцию в Украину, а в 2023 — украинского гражданства.
- Владимир Удовенко (митрополит Платон)
Он находится под санкциями СНБО из-за поддержки действий РФ. В 2023 году миграционная служба запретила митрополиту въезд в Украину.
- Иван Середний (митрополит Ириней)
В 2023 году его лишили украинского гражданства. Кроме этого, в 2009 году он получил "орден дружбы" от тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева
Отметим, что полный список высокопоставленных членов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которые имеют связи с РФ, можно посмотреть по ссылке.
Напомним, 19 октября нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что в Верховной Раде состоялось голосование за законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с государством-агрессором. Документ поддержали 267 нардепов, выступили "против" — 15, тогда как 19 человек — отказались от волеизъявления.
20 октября стало известно, что СБУ завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя). По данным СБУ, он публично отрицал существование Украины и называл российскую агрессию против Украины "гражданским конфликтом".