Полиция разыскала тиктокершу, которая танцевала под русский рэп с матом на фоне портретов Героев

На девушку скали админпротокол по статье 173 — мелкое хулиганство. 23-летняя горожанка и раньше попадала в поле зрения полицейских.

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В Сарнах на Ривненщине девушка снимала видео возле портретов погибших Героев под российскую музыку. Из-за этого возник скандал, а полиция вынуждена была отреагировать. Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Так, в сеть попало видео, где горожанка танцует под российский рэп с нецензурной бранью, а позади нее портреты погибших в войне с РФ украинских защитников и развеваются сине-желтые флаги.

"Полицейские совместно с СБУ ее разыскали и установили личность девушки. На нее составили админпротокол по статье 173 — мелкое хулиганство. Девушка оказалась местной жительницей, ей 23 года", — прокомментировали в полиции.

Правоохранители сообщили, что 23-летняя женщина и ранее попадала в поле зрения полицейских, так как имеет малолетних детей и неоднократно оставляла их на бабушку.

В содеянном она призналась, сожалеет о содеянном и извинилась перед родственниками павших защитников.

"8 сентября 2024 года на центральной площади Сарнов, где расположена аллея памяти павших защитников Украины, я сняла под русскую музыку видеоролик аморального характера. Разместила видеоролик в соцсети Тик-Ток. Я не думала о чувствах родственников погибших воинов. Приношу искренние извинения перед родными и украинцами за свои действия", — сказала она.

Напомним, что в учебнике для 7 класса обнаружили карту Украины без Крыма. Верстальщики учебника объяснили ошибку тем, что на стоках теперь выкладывают "удобные" карты Украины с двумя "слоями" изображений — с Крымом и без.