Поліція розшукала тіктокерку, яка танцювала під російський реп з матюками на тлі портретів Героїв

На дівчину скали адмінпротокол за статтею 173 – дрібне хуліганство. 23-річна містянка і раніше потрапляла в поле зору поліцейських.

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У Сарнах на Рівненщині дівчина знімала відео біля портретів загиблих Героїв під російську музику. Через це виник скандал, а поліція змушена була відреагувати. Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Так, в мережу потрапило відео, де містянка танцює під російський реп з нецензурною лайкою, а позаду неї портрети загиблих у війні з РФ українських захисників та майорять синьо-жовті прапори.

"Поліцейські спільно з СБУ її розшукали і встановили особу дівчини. На неї скали адмінпротокол за статтею 173 – дрібне хуліганство. Дівчина виявилась місцевою мешканкою. Їй 23 роки", – прокоментували у поліції.

Правоохоронці повідомили, що 23-річна жінка і раніше потрапляла в поле зору поліцейських, через те, що має малолітніх дітей і неодноразово залишала їх на бабусю.

У скоєному вона зізналася, шкодує про вчинене та перепросила у родичів полеглих захисників.

"8 вересня 2024 року на центральній площі Сарнів, же розташована алея пам'яті полеглих захисників України, я зняла під російську музику відеоролик аморального характеру. Розмістила відеоролик у соцмережі Тік-Ток. Я не думала про почуття родичів загиблих воїнів. Приношу щирі вибачення перед рідними та українцями за свої дії", – сказала вона.

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