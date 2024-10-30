Вагон-лікарня: в DW показали секретний український потяг для евакуації поранених (відео)

Лікарі на ходу надають пораненим військовим допомогу: ін'єкції, крапельниці, встановлюють катетери. За словами медпрацівників, потяг вміщує багато пацієнтів і є надійнішим за інші методи евакуації.

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"Укрзалізниця" має секретний поїзд, який перевозить поранених українських військових з передової до тилу. Всередині він обладнаний усім необхідним, щоб лікарі могли проводити навіть складні медичні процедури, як у звичайному госпіталі, просто під час руху. Відео показали Deutsche Welle.

Зовні санітарний потяг нічим не відрізняється від звичайного, але всередині його вагони обладнані лікарняними ліжками та медичними приладами.

"Ми все робимо в русі, повністю все. Починаючи від звичайних якихось внутрішньовенних, внутрішньом'язових ін'єкцій, закінчуючи інтубаціями, постановками центральних і сечових катетерів", — розповіла військова медсестра Вікторія.

За словами медиків, потяг зупиняється тільки у разі, якщо якийсь із пацієнтів нестабільний, а стан загострився настільки, що його необхідно зняти з евакуації. Все інше робиться на ходу.

Лікарі говорять, що надавати допомогу у вагоні, що рухається, непросто, проте у такого методу евакуації більше переваг, ніж недоліків. Поїзд має високу місткість, чітку логістику та певні заходи безпеки.

Зазначається, що переміщення евакуаційного потяга шляхами "Укрзалізниці" не афішують, тримаючи в секреті.

"Зрозуміло, це ж військовий ешелон, хоч і санітарний, але наші супротивники по війні — вони ж не роблять різниці, санітарний чи просто військовий. Тому й вжито певних заходів безпеки", — пояснив військовий лікар, начальник евакуації Олександр.

Нагадаємо, 2 жовтня Центр транспортних стратегій повідомляв, що "Укрзалізниця" нарощує обсяги перевезень від початку року. Статистика показала, що за січень-серпень 2024 року за всіма видами сполучень перевезли 118 млн тонн вантажів, що на 24,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Крім того, 24 вересня у соцмережах писали, що військовий спав із собакою у тамбурі вагона "Укрзалізниці". В УЗ розповіли, що військовий сам обрав для себе сон у тамбурі, та пояснили це відмінностями в поведінці військових порівняно з цивільними.