Росіяни знищують Лисичанськ і намагаються оточити його — Сергій Гайдай (фото)

Окупанти продовжують дотримуватися тактики "випаленої землі", інтенсивно обстрілюючи місто та навколишні села.

Наразі російські війська зосередили основні зусилля на Лисичанському напрямі та спробах оточити українських захисників міста, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Орки вели обстріли біля Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам'янки, Золотарівки, — зазначив він. — Противник завдав авіаційного удару парою Су-25 у Білій Горі".

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За словами Гайдая, росіяни продовжать дотримуватися тактики "випаленої землі". Вони діють так само, як раніше у Сєвєродонецьку, 90% будинків якого було зруйновано через безперервні артилерійські обстріли й авіанальоти.

"Орки просто знищують Лисичанськ, місто постраждало вже досить серйозно", — наголосив глава ОВА.

25 червня впала телевізійна вежа, внаслідок обстрілів спалахнули багатоповерхові будинки, пошкоджені мости, що ведуть до міста. Все це призводить до загибелі місцевих мешканців: на території міської лікарні виявили тіло загиблого чоловіка.

Також окупанти продовжують завдавати ударів по зруйнованих мостах на дорогах, що ведуть до Сєвєродонецька, завод "Азот". Крім цього вони обстрілюють села Павлоград і Синецький, розташовані між обласним центром і Лисичанськом, та заміський полігон ДСНС.

Нагадаємо, вранці 24 червня Сергій Гайдай повідомив про відведення української армії із Сєвєродонецька до сусіднього Лисичанська. У бригаді швидкого реагування Нацгвардії пояснили, що війська вирішили відвести для збереження життя бійців і підготовки до ефективного контрнаступу на цій ділянці фронту.

За словами пресофіцера бригади Харитона Старського, утримувати майже повністю зруйнований Сєвєродонецьк немає сенсу, оскільки в таких умовах надто високі ризики для життя українських солдат. Він зазначив, що ситуація у місті нагадуює історію Рубіжного, яке ЗС РФ фактично стерли з лиця землі.