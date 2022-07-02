"Воюем интеллектом": Подоляк раскрыл, сколько оружия нужно Украине для победы над РФ
Запад уже готов поставлять сотни единиц тяжелого вооружения, чтобы обеспечить Украине паритет.
Мир только начинает осознавать, как много оружия Россия использует против Украины. В интервью "24 каналу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, сколько и чего необходимо украинцам, чтобы воевать на равных.
По его словам, только спустя 4 месяца войны руководство стран-партнеров начало понимать, что Россия пытается захватить Украину при помощи тысяч единиц тяжелого вооружения, которое десятилетиями разрабатывала и накапливала, а теперь бросила на Украину в полном объеме. Речь идет о дальнобойной артиллерии, бронетехнике, реактивных системах залпового огня.
Теперь на Западе осознали, что для победы Украине необходимо обеспечить оружейный паритет и готовы предоставлять уже не десятки, а сотни артиллерийских установок, РСЗО, дронов, систем ПВО и другую технику. Как уверяет Михаил Подоляк, зарубежные партнеры готовы предоставить ВСУ достаточное количество оружия, чтобы эффективно обороняться, уменьшить боевые потери, проводить контрнаступления и деоккупацию захваченных территорий. ВСУ успели доказать свои способности и заслужить доверие.
"Мы воюем интеллектом, наши Вооруженные Силы воюют креативно – это уже оценил мир. Поэтому мир не боится доверять нам какой-либо формат и количество оружия, поскольку понимает, что мы очень корректно его используем", — подчеркнул Михаил Подоляк.
Однако помимо осознания объемов и доверия существует еще одна проблема — даже ведущие страны мира не вкладывали столько денег в создание оружия, как Россия. Даже США, несмотря на их большой оборонный бюжет, больше средств вкладывал в развитие технологий и улучшение качества жизни людей.
"Сейчас, когда они провели ревизию, то поняли, что у России есть, например, миллион единиц оружия в целом, а мира – 100 тысяч. Поэтому нужно определенное количество доработать и отдать Украине", — добавил советник руководителя ОП.
В этом же интервью Михаил Подоляк рассказал, что Россия сменила тактику и начала чаще обстреливать жилые дома. Таким образом Кремль пытается запугать украинцев и заставить отказаться от оккупированных территорий.
Писали также, что США выделяет Украине дополнительную военную помощь в размере $820 млн. В нее войдут РК NASAMS, боеприпасы к РСЗО HIMARS, а также дополнительные противоартиллерийские радары.