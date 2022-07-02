"Россия сменила тактику": Подоляк объяснил, зачем ВС РФ обстреливает жилые кварталы

В Кремле рассчитывают, что жертвы и разрушения напугают украинцев, заставив правительство отдать территории.

Россия сменила тактику и начала активнее обстреливать украинские города. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, чего агрессор пытается добиться и почему не сможет выполнить свой план.

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По его словам, россияне показали, что не умеют "качественно воевать", потому начали запускать крылатые ракеты по населенным пунктам Украины, в том числе по Одессе. Этими атаками Россия хочет запугать украинцев, спровоцировать панические настроения и заставить давить на правительство, вынуждая пойти на уступки.

"Это новая тактика России – бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты, чтобы вынудить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Представитель ОП отметил, что Кремль не учитывает реакцию мирового сообщества на бесчеловечные обстрелы жилых домов. Вместо этого РФ спонсирует пророссийское лобби за границей, чтобы те настаивали на окончании войны любыми способами.

С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили "давайте как-то войну заканчивать". К примеру, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер опубликовал новую статью, в которой призвал идти на территориальные уступки.

"Россия постоянно использует против Украины разные форматы войны. Они сражаются не за территорию, а чтобы уничтожить конкретное государство. И переформатирование безопасности в Европе. Если Россия дожмет Украину, то Европы как единой конгломерации государств, которые могут себя защищать, не будет существовать. Это цель России", — объяснил Михаил Подоляк.

Напомним, 1 июля ВС РФ устроили ракетный обстрел Одесской области, в результате которого погибли 17 человек. Крылатые ракеты угодили в многоквартирный жилой дом и базу отдыха.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко отметил, что ВС РФ сменили тактику и начали массированно обстреливать города. Если раньше они запускали единичные ракеты, то теперь отправляют их сразу по несколько десятков. Запуски осуществляются с разных направлений, чтобы запутать системы ПВО.