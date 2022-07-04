Пропагандисты РФ показали ремонтную базу ВС РФ: удалось найти ее местоположение (фото)

Враг развернул ремонтную базу в цехах горловского машиностроительного завода, который находится в 15 км от линии фронта.

Пропагандисты РФ опубликовали видео из собственной ремонтной базы, которую быстро удалось идентифицировать. Об этом сообщает Defense Express.

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Один из ресурсов показал ангары с десятками единиц бронетехники, включая 5 танков Т-72 вместе с броневиками и другой колесной техникой. В самом сюжете местоположение не указывалось, однако OSINT-специалисты установили место съемки — это цеха горловского машиностроительного завода. Он находится в 15 километрах от линии фронта.

[ + – ] Место, где находится ремонтный цех

Указывается, что предприятие с 2019 года находится в полном упадке. Сообщалось даже, что в 2019 году под весом снега там провалилась крыша.

Журналисты отмечают, что в большинстве своем в цехах была только советская техника, кроме санитарного автомобиля "Линза", который получил незначительные повреждения. Однако раз он оказался там, то это может означать о его технической неисправности.

[ + – ] Санитарный броневик "Линза"

Напомним, ВСУ нанесли удар глубоко в тыл Снежного по крупному складу боеприпасов ВС РФ. 3 июля ВСУ уничтожили базу ВС РФ в Мелитополе.

2 июля над Чернобаевкой поднимался густой дым после удара украинской армии.