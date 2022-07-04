Пропагандисти РФ показали ремонтну базу ЗС РФ: вдалося знайти її місцезнаходження (фото)
Ворог розгорнув ремонтну базу в цехах горлівського машинобудівного заводу, що за 15 км від лінії фронту.
Пропагандисти РФ опублікували відео з власної ремонтної бази, яку швидко вдалося ідентифікувати. Про це повідомляє Defense Express.
Один із ресурсів показав ангари з десятками одиниць бронетехніки, враховуючи 5 танків Т-72 разом із броньовиками й іншою колісною технікою. У самому сюжеті місце не вказувалося, проте OSINT-фахівці встановили місце зйомки — це цехи горлівського машинобудівного заводу. Він знаходиться за 15 кілометрів від лінії фронту.
Вказується, що підприємство з 2019 року перебуває у повному занепаді. Повідомлялося навіть, що в 2019 році під вагою снігу там провалився дах.
Журналісти зазначають, що здебільшого у цехах була лише радянська техніка, крім санітарного автомобіля "Лінза", який отримав незначні пошкодження. Однак якщо він опинився там, то це може означати про його технічну несправність.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару глибоко в тил Сніжного по великому складу боєприпасів ЗС РФ. 3 липня ЗСУ знищили базу ЗС РФ у Мелітополі.
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