Пропагандисти РФ показали ремонтну базу ЗС РФ: вдалося знайти її місцезнаходження (фото)

Ворог розгорнув ремонтну базу в цехах горлівського машинобудівного заводу, що за 15 км від лінії фронту.

Пропагандисти РФ опублікували відео з власної ремонтної бази, яку швидко вдалося ідентифікувати. Про це повідомляє Defense Express.

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Один із ресурсів показав ангари з десятками одиниць бронетехніки, враховуючи 5 танків Т-72 разом із броньовиками й іншою колісною технікою. У самому сюжеті місце не вказувалося, проте OSINT-фахівці встановили місце зйомки — це цехи горлівського машинобудівного заводу. Він знаходиться за 15 кілометрів від лінії фронту.

[ + – ] Місце, де знаходиться ремонтний цех

Вказується, що підприємство з 2019 року перебуває у повному занепаді. Повідомлялося навіть, що в 2019 році під вагою снігу там провалився дах.

Журналісти зазначають, що здебільшого у цехах була лише радянська техніка, крім санітарного автомобіля "Лінза", який отримав незначні пошкодження. Однак якщо він опинився там, то це може означати про його технічну несправність.

[ + – ] Санітарний броньовик "Лінза"

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару глибоко в тил Сніжного по великому складу боєприпасів ЗС РФ. 3 липня ЗСУ знищили базу ЗС РФ у Мелітополі.

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