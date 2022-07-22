ЗСУ завдали ударів дроном-камікадзе по позиціях РФ біля Запорізької АЕС (відео)

Під час атаки знищили наметове містечко окупантів, яке вони розбили поряд із атомною станцією, а також системи "Град".

Збройні сили України завдали ударів по позиціях російських військових біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі за допомогою дрона-камікадзе. Відповідним відео в п'ятницю, 22 липня, поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, українські бійці завдали удару по авто із зенітними установками та реактивними системами залпового вогню "Град", розташованими біля атомної електростанції. У ГУР додали, що в ході атаки були знищені 3 окупанти, поранення отримали 12 російських військових.

Також після удару дроном-камікадзе по позиціях військ РФ у наметовому містечку виникла пожежа, яку довгий час не могли загасити. В результаті його було знищено.

Нагадаємо, 20 липня користувачі "Телеграм"-каналів Енергодара повідомили, що в місті пролунав вибух, після чого в небо здійнявся дим. Місцеві жителі вказали, що інцидент міг статися в районі енергоблоків Запорізької АЕС. Російські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу повідомляли, що територію АЕС атакували три українські дрони-камікадзе. При цьому окупанти зазначили, що реакторна частина ЗАЕС не постраждала.

21 липня в Міністерстві закордонних справ РФ повідомили, що російська влада звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії з приводу удару, що стався на території АЕС.

Учора "Енергоатом" повідомив, що російські сили завезли в машинне відділення 1-го енергоблоку ЗАЕС щонайменше 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку. Якщо на цій території відбудеться випадкова детонація, масштаби катастрофи можуть бути пропорційними тій, що трапилася на Чорнобильській АЕС 36 років тому, попередили в українській компанії.

Також ми писали про те, як Пентагон у квітні оголосив про постачання в Україну дронів-камікадзе Switchblade на суму 800 млн доларів. Зброя існує у двох варіантах — Switchblade 300 і 600. Останній призначений для ураження важкої техніки супротивника.