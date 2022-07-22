ВСУ нанесли удары дроном-камикадзе по позициям РФ возле Запорожской АЭС (видео)

В ходе атаки был уничтожен палаточный городок оккупантов, который они разбили рядом с атомной станцией, а также системы "Град".

Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям российских военных возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре при помощи дрона-камикадзе. Соответствующим видео в пятницу, 22 июля, поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведки, украинские бойцы нанесли удар по авто с зенитными установками и реактивным системам залпового огня "Град", расположенным возле атомной электростанции. В ГУР добавили, что в ходе атаки были уничтожены 3 оккупанта, ранения получили 12 российских военных.

Также после удара дроном-камикадзе по позициям войск РФ в палаточном городке возник пожар, который долгое время не могли потушить. В результате он был уничтожен.

Напомним, 20 июля пользователи телеграм-каналов Энергодара сообщили, что в городе раздался взрыв, после чего в небо поднялся дым. Местные жители указали, что инцидент мог произойти в районе энергоблоков Запорожской АЭС. Российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти сообщали, что территорию АЭС атаковали три украинских дрона-камикадзе. При этом оккупанты отметили, что реакторная часть ЗАЭС не пострадала.

21 июля в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российские власти обратились в Международное агентство по атомной энергии по поводу произошедшего на территории АЭС удара.

Вчера "Энергоатом" сообщил, что российские силы завезли в машинное отделение 1-го энергоблока ЗАЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой техники с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку. Если на этой территории произойдет случайная детонация, масштабы катастрофы могут быть соразмерны той, которая случилась на Чернобыльской АЭС 36 лет назад, предупредили в украинской компании.

Также мы писали о том, как Пентагон в апреле объявил о поставках в Украину дронов-камикадзе Switchblade на сумму 800 млн долларов. Оружие существует в двух вариантах — Switchblade 300 и 600. Последний предназначен для поражения тяжелой техники противника.