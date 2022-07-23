Мощный взрыв прозвучал в оккупированной Горловке (видео)

В телеграм-каналах сообщают о "прилете" по машиностроительному заводу, который находится в центральной части города.

Во временно оккупированной Горловке в Донецкой области прозвучал мощный взрыв, после которого поднялся густой столб дыма. Об этом сообщает телеграм-канал "Типичный Донецк".

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Первые сообщения о взрывах в Горловке появились в районе 18:00. Позднее стали появляться видео и фотографии с мощным взрывом в городе. Как позднее было написано, удар пришелся на территории машиностроительного завода. Вероятно, был нанесен удар по складу припасов или техники ВС РФ так как был мощный взрыв, который вызвал грибоподобное облако дыма в небе.

[ + – ] Взрывы в Горловке

В российских пропагандистских телеграм-каналах сообщают, что в результате обстрелов якобы пострадали здания котельных №44 и №116 в центрально-городском районе Горловки.

[ + – ] Местоположение машиностроительного завода Горловки

Официальной информации о взрывах в Горловке из Генштаба или Вооруженных сил на данный момент нет.

Напомним, 5 июня ВСУ нанесли удар по ремонтной базе ВС РФ в Горловке. Ее удалось идентифицировать благодаря видео пропагандистов.

Также ГУР Минобороны отрапортовало об ударе дронами-камикадзе по позициям ВС РФ возле Запорожской АЭС.