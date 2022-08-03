В Донецкой области морская пехота ВСУ ликвидировала 15 солдат противника и взяла пленных

По данным ВМС, также уничтожены несколько единиц российских БМП-2 и танк. Пленные — это большей частью мобилизованные в ОРДЛО. Сдаться в плен — единственная возможность для них выжить, так как за отказ от участия в войне россияне их расстреливают.

Личный состав подразделений морской пехоты ВМС Украины продолжает наносить удары по российским войскам. На Донецком направлении в результате атаки наших военных были уничтожены несколько единиц техники врага; также погибли 15 военнослужащих, предположительно, из числа мобилизованных на оккупированных территориях. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ВМС Украины.

"На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду и уничтожили два БМП-2, один танк, 15 российских военных и взяли трех пленных", — говорится в сообщении.

Херсонская область

На Херсонском направлении ВСУ ведут активные боевые действия. Украинская артиллерия подбила российский танк, а бойцы взяли в плен двух военнослужащих противника. Наносились артудары по местам скопления живой силы и техники оккупационных войск, велась контрбатарейная борьба. Потери ВС РФ уточняются.

Примечательно, что практически все военнопленные — это мобилизованные из "ДНР". По информации наших военных, жителей оккупированных территорий Украины отправляют на убой, иногда даже без средств защиты.

Такие мобилизованные могут погибнуть от украинского оружия, или же, в случае отказа от участия в войне, россияне их расстреляют. Сдаться в плен — единственная возможность выжить, по словам сотрудников пресс-службы ВМС Украины.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ начали наступление на Изюмском направлении, и, по данным военных исследователе из CIT, ВС РФ не в силах сдержать это наступление.

Напомним, что в Херсонской области уже освобождены 53 населенных пункта, однако возвращаться в свои дома жителям не советуют, т.к. предстоят еще работы по разминированию территории, которая прежде была захвачена российскими войсками.

США анонсировали ускоренные поставки вооружений Украине на $550 млн. Известно о 75 тыс. боеприпасов, которые получат ВСУ и дополнительных ракетах HIMARS для Украины. Но их количество держится в секрете. Ускоренные поставки могут занять несколько дней или даже часов. Более того, жители 74 стран мира собрали средства, на которые закупили десятки беспилотников FLyEye и DJI Matrice 300 для Украины.