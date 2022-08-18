Обстрелы Украины 24 августа: Россия свозит из Улан-Удэ эшелоны ракет для ЗРК С-300

Вооруженные силы Украины предупредили об угрозе массированного обстрела в День Независимости. ВС РФ подвозят снаряды из Волгоградской области, готовят плацдармы в Джанкое и Беларуси.

Российские оккупанты собирают на границе с Украиной и во временно оккупированных районах транспортно-пусковые контейнеры с зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) для комплексов С-300. Об этом сообщило в Telegram Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные предупредили об угрозе массированного обстрела Украины ракетами С-300 24 августа, в День Независимости.

В начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами из 28 вагонов. В них погрузили 32 ЗУР для ЗРК С-300. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах, отметили военные.

[ + – ] ЗРК С-300 может поражать баллистические и аэродинамические цели Фото: aa.com.tr

ВС РФ к середине августа изъяли более 120 контейнеров с ракетами для ЗРК С-300 из арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Котово Волгоградской области, добавили в управлении.

Возле Джанкоя россияне складировали около 440 контейнеров для С-300. После взрыва на складе боеприпасов в селе Майское трудно сказать, уничтожены ли эти контейнеры полностью, заявили в страткоме.

В белорусской деревне Зябровка в 22 километрах от границы с Украиной российские и белорусские военные сконцентрировали ракеты для С-300. В этой деревне насчитывается более 60 транспортно-пусковых контейнеров.

Напомним, что 17 августа российские военные попали ракетой в общежитие в Харькове. Среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, в итоге погибли 7 человек.

Утром 18 августа захватчики выпустили минимум 5 ракет по Слободскому району Харькова. Погиб 1 человек и 18 – пострадали.

В Сумской области 17 августа было 176 "прилетов". В Эсманской общине из ствольной артиллерии стреляли по школе и дому культуры.