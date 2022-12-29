"Найнижчий рівень": експорт "Газпрому" на Захід скоротився вдвічі 2022 року, — ЗМІ

Росія направила до країн далекого зарубіжжя понад 100,9 млрд куб. м палива. Це на 46% менше, ніж торік.

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Експорт російського газу компанії "Газпром" на ключові ринки західних країн скоротився майже вдвічі цього року, досягнувши найнижчого рівня з початку століття. Про це пише Bloomberg.

Це пов'язано з тим, що потоки до Європи суттєво скоротилися після повномасштабного вторгнення до України, уточнюють журналісти. Ще на початку року Росія повністю відключила від газових поставок низку європейських країн після того, як вони відмовилися розраховуватись у рублях.

За даними гендиректора компанії Олексія Міллера, "Газпром" направив у дальнє зарубіжжя понад 100,9 млрд куб. м палива. Це на 46% менше, ніж торік. Водночас видобуток газу компанії цього року впав до 412,6 млрд кубометрів, що на 20% менше, ніж 2021-го.

Наразі газ із Росії до європейських країн надходить лише через один із пунктів перетину російсько-українського кордону, а також гілкою "Турецького потоку" через Туреччину до Угорщини та Сербії.

Разом з тим компанія постійно збільшує експорт газу до Китаю. Щоденні обсяги у грудні перевищили контрактні домовленості, а в деякі дні загалом досягли рекорду.

Нагадаємо, 14 грудня віцепрем'єр Молдови Андрей Спину заявив, що країна подасть до суду на російський "Газпром" за невиконання контракту на постачання газу. У Росії зрив постачань пояснюють "технічними проблемами" через транзит через Україну.

У листопаді в "Газпромі" заявили, що Україна краде газ, який РФ транспортує до Молдови. Російська компанія вирішила з 28 листопада знизити транзит на ГВС "Суджа", який становив близько 42,9 млн кубометрів газу на добу.