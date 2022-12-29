"Самый низкий уровень": экспорт "Газпрома" на Запад сократился в два раза в 2022 году, — СМИ

Россия направила в страны дальнего зарубежья более 100,9 млрд куб. м топлива. Это на 46% меньше, чем в прошлом году.

Related video

Экспорт российского газа компании "Газпром" на ключевые рынки западных стран сократился почти в два раза в текущем году, достигнув самого низкого уровня с начала века. Об этом пишет Bloomberg.

Это связно с тем, что потоки в Европу существенно сократились после полномасштабного вторжения в Украину, уточняют журналисты. Еще в начале года Россия полностью отключила от газовых поставок ряд европейских стран после того, как они отказались рассчитываться в рублях.

По данным гендиректора компании Алексея Миллера, "Газпром" направил в дальнее зарубежье более 100,9 млрд куб. м топлива. Это на 46% меньше, чем в прошлом году. При этом добыча газа компании в этом году упала до 412,6 млрд кубометров, что на 20% меньше, чем в 2021-м.

В настоящее время газ из России в европейские страны поступает только через один из пунктов пересечения российско-украинской границы, а также по ветке "Турецкого поток"" через Турцию в Венгрию и Сербию.

В то же время, компания постоянно увеличивает экспорт газа в Китай. Ежедневные объемы в декабре превысили контрактные договоренности, а в некоторые дни в целом достигли рекорда.

Напомни, 14 декабря вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что страна подаст в суд на российский "Газпром" за невыполнение контракта на поставки газа. В России срыв поставок объясняют "техническими проблемами" из-за транзита через Украину.

В ноябре в "Газпроме" заявили, что Украина ворует газ, который РФ транспортирует в Молдову. Российская компания решила с 28 ноября снизить транзит на ГИС "Суджа", который составлял около 42,9 млн кубометров газа в сутки.