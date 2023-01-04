Потери России превысят $10 млрд: как французы ударили по поставкам РФ сжиженного газа

Французская компания GTT приостановила работу в России. Эксперты считают, что РФ будет окончательно заблокирована в части LNG-инфраструктуры и флота по перевозке сжиженного природного газа.

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Инжиниринговая компания из Франции GTT объявила о прекращении работы в России. Как сказано в сообщении компании, такое решение принято после проведенного компанией анализа восьмого и девятого пакетов санкций ЕС, которые были введены из-за агрессии России против Украины.

"С 8 января GTT приостановит контракт с российской судоходной компанией "Звезда" по строительству 15 газовозов ледокольного класса. Участие французской компании ограничится завершением проектов двух судов. GTT больше не будет включать в свой план заказов проекты в России", — отмечено в заявлении французского производителя контейнерных систем, которые во всем мире используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа.

По мнению аналитика энергетических рынков Максима Белявского, теперь агрессор будет окончательно заблокирован в части LNG-инфраструктуры и флота по перевозке сжиженного природного газа.

"Все это стало возможным благодаря санкциям ЕС, приведшим к расторжению контрактов между ордой и единственным в мире производителем (французская GTT) мембранных контейнерных систем для хранения сжиженного газа при сверхнизких температурах", — пишет Максим Белявский на своей странице в сети Фейсбук.

По его словам, потерями РФ от остановки сотрудничества с GTT станет прекращение строительства 13-ти танкеров. "Каждый из них имеет среднюю емкость 0,18 млн. кубометров сжиженного газа, что пропорционально 108 млн. куб. м голубого топлива после регазификации. То есть, за один рейс все эти танкеры гипотетически могут транспортировать 1,4 млрд куб.м, которые по текущим рыночным ценам стоят $1,3 млрд. За эти средства агрессор мог закупить более 80 ракет для обстрела гражданских объектов", — объяснил эксперт.

[ + – ] После отказа французской компании GTT работать в России, вероятно, у РФ будут проблемы с плановой эксплуатацией прибрежной LNG-инфраструктуры Фото: Qatargas

Кроме того, как отметил Белявский, будут разорваны долгосрочные контракты на примерно 11,2 млрд куб.м природного газа/год, что соответствует, в среднем, восьми рейсам всех запроектированных танкеров и недополучению ежегодно $10,64 млрд в бюджет агрессора.

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"У агрессора будут существенные проблемы с плановой эксплуатацией прибрежной LNG-инфраструктуры, что означает полную ее остановку в перспективе 12 месяцев из-за отсутствия лицензионного технического надзора. То есть, в перспективе остановится отгрузка на уже действующих LNG-терминалах, что тоже отразится на падении экспортных доходов. Конечно, враг может пренебречь правилами безопасной эксплуатации, но в таком случае существенно возрастает риск потери герметичности емкостей, а значит, масштабирования "хлопка" на таких объектах", — считает Максим Белявский.

Ранее Фокус писал, что цена газа на крупнейшем хабе Европы в Нидерландах (TTF) снизилась до уровня 24 февраля 2022 года.

Как сообщалось, экспорт российского газа компании "Газпром" на ключевые рынки западных стран сократился почти в два раза в 2022 году – "Газпром" продал зарубежным покупателям более 100,9 млрд куб. м топлива.