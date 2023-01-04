Україна готує наступний великий наступ: які райони звільнять ЗСУ

За словами Пітера Дікінсона з "Атлантичної ради", ЗСУ потрібно зберегти набраний темп після того, як у вересні було звільнено Харківську область і потім — Херсон.

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Дедалі більше експертів сходяться на думці, що найближчим часом у війні в Україні може настати переломний момент. Співробітник американського аналітичного центру "Атлантична рада" Пітер Дікінсон заявив, що Україна накопичує війська та боєприпаси для нового масштабного наступу. Про це повідомляє Euronews.

"Україна збирає війська та боєприпаси для нової великої атаки на російські позиції", — сказав він.

ЗСУ треба зберегти набраний темп після того, як у вересні було звільнено Харківську область і потім — Херсон, вважає Дікінсон.

До того ж, новий наступ важливий з точки зору збереження підтримки міжнародної спільноти та "демонстрації того, що їхні величезні фінансові та військові зусилля дають результат".

Україна має завдати удару, поки земля ще мерзла

[ + – ] ЗСУ можуть зайняти значні території, найімовірніше, до кінця зими.

Полковник армії США у відставці Ліам Коллінз заявив, що весною наступати буде складніше, тому варто очікувати удару України ще взимку.

Бійцям ЗСУ простіше діяти у складних навколишніх умовах, порівняно з ЗС РФ, чия логістика порушена та моральний дух зламаний.

Єдина перевага російських військ у тому, що їх багато.

Наступ на півдні

Дікінсон вважає, що найочевидніше місце для удару ЗСУ — у районі Приазов'я.

Наступ у районі Бердянська чи Мелітополя дозволить ізолювати російські війська та відрізати постачання з Криму.

До того ж, такий наступ може виявитися масштабнішим порівняно з наступом у районі Херсона, де російські сили виявилися, по суті, відрізаними та заблокованими.

[ + – ] Українські військові

Наразі російські війська окопуються на меншій території, тому їх складніше вибити. Водночас у ЗС РФ немає можливостей для відповіді вогневою потужністю. Вони лише накопичують артилерійські системи, але у тактичному та стратегічному сенсі такий підхід не дає істотних переваг.

Руйнування ліній постачання російських військ дозволить ЗСУ зайняти значні території, найімовірніше, до кінця зими.

Сюрприз від ЗСУ

Україна може застати росіян зненацька, публікуючи неправдиві відомості.

Пітер Дікінсон вважає, що може статися щось подібне, що передувало наступу на Харківщині, коли перед початком бойових дій неодноразово повідомлялося про наступ в іншому районі.

Нагадаємо, що ЗС РФ втратила в Україні 250 тисяч солдатів та 70% ракет. Саме так французький адмірал Ерве Блежан оцінив втрати російських військ.

Раніше Фокус повідомляв, що глава "Енергоатому" розповів, як повернути контроль над Запорізькою АЕС. Петро Котін вважає, що створити зону безпеки навколо ЗАЕС не можна, тож можливий лише силовий сценарій повернення контролю над ЗАЕС.