Спостерігати за ЗС РФ: Пентагон має намір відновити надсекретні програми в Україні, — WP

За інформацією журналістів, США призупинили надтаємні операції перед вторгненням РФ. До цього американські командос протидіяли російській пропаганді та займалися відправкою українських оперативників на таємні розвідувальні місії на сході України.

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Міністерство оборони США закликає Конгрес відновити фінансування надсекретних операцій в Україні, які призупинилися перед повномасштабним вторгненням РФ. У разі схвалення це дозволить американським військам спеціальних операцій використати українських оперативників для спостереження за пересуванням ЗС РФ та протидії дезінформації. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишніх офіційних осіб США.

За інформацією журналістів, у разі успіху ці програми можуть поновитися з 2024 року. Однак не ясно, чи дозволить адміністрація президента США Джо Байдена повернуться американським командосом в Україну, чи військові спробують це зробити із сусідньої країни.

Офіційні особи в Конгресі не впевнені, що Пентагон отримає бажаний результат, оскільки члени Республіканської партії можуть виступити проти значних сум, які Вашингтон надає Києву. При цьому інші представники Конгресу зазначають, що $15 млн на рік, які витрачаються на секретні програми у всьому світі, є мізером у співвідношенні з вигодою.

Генерал у відставці Марк Шварц, який керував спецопераціями в Європі, заявив, що американські військові чиновники прагнуть відновити роботу в Україні, щоб гарантувати, що "насилу напрацьовані відносини" не будуть втрачені в міру продовження війни з РФ.

"Коли ви зупиняєте ці дії через зміну масштабу конфлікту, ви втрачаєте доступ, а це означає, що ви втрачаєте інформацію та відомості про те, що насправді відбувається під час конфлікту", — сказав він.

Критики поновлення секретних програм в Україні зазначають, що це ще більше посилить участь Вашингтона у російсько-українській війні на тлі розширення військової допомоги ЗСУ. Крім того, на їхню думку, РФ може сприйняти це як провокацію та розширити масштаби вторгнення.

"Те, що починалося як розвідувальна місія, може швидко перетворитися на бойові дії, коли у "сурогатів" почнуть стріляти. Я думаю, що це реальний ризик в Україні, і я не впевнений, як Пентагон збирається змінити думку людей у Конгресі з цього приводу", — сказав один із чиновників.

Однак у Пентагоні кажуть, що оперативники та їхні куратори виконуватимуть виключно ненасильницькі завдання.

Чим займався Пентагон в Україні до вторгнення РФ?

Перед вторгненням сили спеціальних операцій США проводили в Україні дві сурогатні програми нерегулярних бойових дій.

Одна їх включала розбір російської пропаганди. Після чого люди писали правду у своїх блогах.

Американський спецназ використав другу програму для відправлення українських оперативників на таємні розвідувальні місії на сході України.

"Ми навчали підставних осіб збирати розвідувальні сигнали з батареї російських радарів... тощо. Ми не навчали і не платили українцям, щоб вони вбивали росіян для нас", — сказав урядовець.

Марк Шварц розповів, що США не постачали їх зброєю, яка могла б викликати проблеми.

"Ми не збиралися оснащувати українців складними засобами для використання вибухівки, тому що якщо вони пронесуть її через кордон до Росії і використовуватимуть американську вибухівку для диверсійних операцій, які ми не санкціонували, це буде ескалацією", — заявив він.

Нагадаємо, 9 лютого видання WP повідомляло, що ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по російських базах та складах БК. Вашингтон наводить їх на ціль, щоб зберегти боєприпаси та забезпечити точність удару.

Генерал США Джон Колашескі розповів, що Вашингтон має намір відкрити в Європі центр навчання для членів НАТО центр навчання використання установок HIMARS.