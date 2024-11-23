Виплати військовослужбовцям: чи зміниться розмір у грудні

Мінімальна місячна зарплата військовослужбовця становить 20 715,30 грн, якщо в нього немає утримання та стягнення.

На розмір грошового забезпечення військовослужбовців впливає безліч чинників. У грудні 2024 року можливе внесення змін до структури виплат. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад Збройних сил з позивним "Адік" повідомив, що розмір грошового забезпечення військовослужбовців залишиться незмінним, як і в останні місяці. Однак, враховуючи, що грудень завершує фінансовий рік, а виплати за цей місяць включають забезпечення за листопад і частково за грудень, підсумкова сума наприкінці року, ймовірно, буде вищою.

Він зазначає, що аналогічна ситуація спостерігалася принаймні минулого року. Так, для військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, які обіймають штатні посади та мають мінімальний тарифний розряд, мінімальний рівень грошового забезпечення розраховуватиметься так:

посадовий оклад за 1 тарифним розрядом — 2 470 грн;

оклад за військовим званням солдат — 530 грн;

надбавка за особливості проходження служби 65% — 1 950 грн;

премія (1 тарифний розряд, вислуга років — менше 1 року) — 15 635,10 грн

індексація — 130,20 грн.

Мінімальна місячна зарплата військовослужбовця без утримань і стягнень становить 20 715,30 грн. При цьому податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців не стягується. Однак військовий збір, який раніше становив 1,5%, з жовтня 2024 року збільшився до 5%. До кінця року ця сума може трохи зрости, оскільки індексація залежатиме від рівня інфляції.

"Однак варто зауважити, що оскільки грудень є останнім місяцем бюджетного року, то можуть бути ситуації, коли фактичні виплати можуть відрізнятися від тих, що спостерігалися протягом останніх місяців. Наприклад, у грудні 2023 року було виплачено не тільки щомісячне грошове забезпечення за листопад, а й частину грошового забезпечення за грудень", — пояснив військовий фінансист.

Виплати військовослужбовцям надходять у два етапи:

аванс з 5 по 15 число;

повна сума після 25 числа.

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