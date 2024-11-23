Выплаты военнослужащим: изменится ли размер в декабре

Минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 20 715,30 грн, если у него нет удержания и взыскания.

На размер денежного довольствия военнослужащих влияет множество факторов. В декабре 2024 года возможно внесение изменений в структуру выплат. Об этом говорится в материале издания "NV".

Заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад Вооруженных сил с позывным "Адик" сообщил, что размер денежного довольствия военнослужащих останется неизменным, как и в последние месяцы. Однако, учитывая, что декабрь завершает финансовый год, а выплаты за этот месяц включают довольствие за ноябрь и частично за декабрь, итоговая сумма в конце года, вероятно, будет выше.

Он отмечает, что аналогичная ситуация наблюдалась, по крайней мере, в прошлом году. Так, для военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, которые занимают штатные должности и обладают минимальным тарифным разрядом, минимальный уровень денежного обеспечения будет рассчитываться следующим образом:

должностной оклад по 1 тарифному разряду — 2 470 грн;

оклад по воинскому званию солдат — 530 грн;

надбавка за особенности прохождения службы 65% — 1 950 грн;

премия (1 тарифный разряд, выслуга лет — менее 1 года) — 15 635,10 грн

индексация — 130,20 грн.

Минимальная месячная зарплата военнослужащего без удержаний и взысканий составляет 20 715,30 грн. При этом налог на доходы физических лиц с военнослужащих не взимается. Однако военный сбор, который ранее составлял 1,5%, с октября 2024 года увеличился до 5%. До конца года эта сумма может немного вырасти, поскольку индексация будет зависеть от уровня инфляции.

"Однако стоит заметить, что поскольку декабрь является последним месяцем бюджетного года, то могут быть ситуации, когда фактические выплаты могут отличаться от наблюдавшихся в течение последних месяцев. Например, в декабре 2023 было выплачено не только ежемесячное денежное довольствие за ноябрь, но и часть денежного довольствия за декабрь", — пояснил военный финансист.

Выплаты военнослужащим поступают в два этапа:

аванс с 5 по 15 число;

полная сумма после 25 числа.

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