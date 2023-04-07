У Росії з'являються групи людей, які готові протистояти Путіну зі зброєю, — ГУР

За словами Андрія Юсова, ситуація в Росії стає все більш напруженою. З'являються місцеві групи активістів, які готові до збройного опору внутрішній окупації.

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У Росії з'являються групи активістів, які готові вступити в збройне протистояння з режимом, через брак легітимних засобів боротьби. Про це в ефірі телемарафону сьогодні, 7 квітня, заявив представник ГУР Андрій Юсов.

За даними військової розвідки, напруга в РФ зростає досить сильно і швидко.

"Ситуація в самій Росії стає все більш напруженою. З'являються місцеві групи активістів, які готові до тепер уже збройного опору проти внутрішньої окупації, якою вони вважають владу Путіна та його режиму, і таким чином готові захищати власні права", — заявив Юсов.

У ГУР вважають, що із нинішньою ситуацією, що склалася в РФ, миритися готові не всі, і обурення поступово виходить на новий рівень.

Що ж до російських еліт, вони продають нерухомість, активно вивозять близьких із Росії. Це привілей, звичайні "смертні" такої можливості не мають.

"Рядовим учасникам "СВО" продовжують говорити, що все йде за планом, а те, що в Криму риють оборонні траншеї — це такий план. Хоча при цьому всі розуміють, що це брехня, але продовжують переконувати себе, бо бояться", — Сказав Юсов.

6 квітня бійці "Російського Добровольчого Корпусу" (РДК) вкотре відвідали Брянську область Росії.

Перша згадка про проникнення "української ДРГ" до Брянської області була 2 березня. Губернатор регіону Богомаз тоді розповідав про обстріл автомобіля, що рухався, загибель мирного жителя і поранення 10-річної дитини.

Тим часом сьогодні в британській розвідці заявили, що окупанти налякані майбутнім контрнаступом ЗСУ. Через це зросла кількість російських солдатів, які бажають здатися в полон.