Заробила рекордні 391 млн: ексдружина Путіна збагатилася на війні РФ проти України, — ЗМІ
Як стверджують журналісти, чистий прибуток компанії Людмили Очеретної зріс на 66% порівняно з мирним часом, а її фірма стала заробляти "шалені" гроші.
Ексдружина російського президента Володимира Путіна збагатилася на війні, яку він розв'язав. Її мікрофінансова організація за рік збільшила прибуток на 140 млн рублів. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Можем объяснить", який пов'язують із журналісткою Ксенією Собчак.
Зазначається, що за рік війни проти України закредитованість росіян досягла рекордного рівня, а фінансові компанії видали позик на рекордні 27 трлн рублів. На боргах росіян заробила й ексдружина Путіна — Людмила Очеретна. Пов'язана з нею фірма CarMoney, яка видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 млн рублів, а чистий прибуток фірми загалом зріс більш як удвічі.
Розслідувачі повідомляють, що Путіна-Очеретна особисто отримала від CarMoney 58 млн рублів у 2022 році. За два дні до нового року вона перестала бути власницею CarMoney, і компанія перейшла до ТОВ "Смарттехгруп". Так, припускають розслідувачі, ексдружина Путіна могла зробити, щоб уникнути санкцій, під якими перебуває, а контроль над фірмою могла зберегти.
Гендиректором нового власника CarMoney є її давній фінансовий партнер Антон Зінов'єв. Разом із Очеретною він володіє бізнесом з оренди смартфонів "Запросто". Також CarMoney й досі розташовується в будівлі, якою володіє Людмила Очеретна.
У першому півріччі 2022 року компанія CarMoney посіла 5 місце за обсягом прибутку серед МФО, які розкрили звітність.
У ГУР Міноборони України повідомили, що в Росії з'являються групи активістів, які готові вступити в збройне протистояння з режимом через брак легітимних засобів боротьби. За даними військової розвідки, напруга в РФ зростає досить сильно та швидко.
Дії президента РФ Путіна схвалюють далеко не всі вищі чини РФ, тож його можуть ліквідувати ті, хто незадоволений розпочатою повномасштабною війною проти України. Про це 8 квітня заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.