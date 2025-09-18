Зустрічалися близько року: у Путіна була неповнолітня коханка, деталі (фото)

Журналісти Роман Баданін і Михайло Рубін знайшли таємну коханку російського президента Володимира Путіна, з якою той зустрічався, коли вона ще була неповнолітньою.

Дівчину звуть Аліса Харчева, і на початку стосунків із Путіним, який на той момент (2010-2011) обіймав посаду прем'єр-міністра РФ, їй було лише 17 років, пише УНІАН із посиланням на книжку "Цар власною персоною: Як Володимир Путін обдурив усіх нас" Баданіна і Рубіна.

Харчева була абітурієнткою журфаку Московського державного університету (МДУ). Їхнє знайомство влаштували люди, пов'язані з рухом "Наші", подарувавши йому на день народження в жовтні 2010-го еротичний календар із фотографіями студенток і абітурієнток МДУ, серед яких була і Харчова. Її знімок було опубліковано з підписом "Володимире Володимировичу, Ви — найкращий!".

Аліса Харчева в календарі, подарованому Путіну на 58-річчя Фото: Соцсети

Через деякий час їй зателефонували люди з уряду.

Автори книги вважають, що ті, хто познайомив Путіна і Харчеву, використовували їхні стосунки для потенційного впливу на політика.

Повідомляється, що організатори знайомства готували Алісу до кожної зустрічі, передаючи через неї прохання для Путіна, однак той не реагував на їхні послання і поради.

Роман майбутнього диктатора і дівчини тривав близько року. Коли він закінчився, "Наші" теж втратили свій вплив у Кремлі.

Харчева вийшла з цих стосунків забезпеченою дівчиною. У 2015 році вона отримала в подарунок від Путіна елітну квартиру в центрі Москви, а також можливість вступити до одного з найпрестижніших вишів РФ — Московського державного інституту міжнародних відносин МЗС Російської Федерації (МДІМВ).

Дівчина інформацію про роман ніяк не коментувала. У 2012-му, вона знову вирішила зробити подарунок Путіну на день народження і опублікувала у своєму блозі на сайті "Живого журналу" фотографії з кошеням і підписом "Pussy for Putin" ("кішечка для Путіна"). Пізніше ці записи було видалено, але знімки можна знайти в мережі.

Фотографії пізніше були видалені з блогу Харчевої Фото: alisakharcheva/livejournal.com

Не образив Путін і батька колишньої пасії. Всеволод Харчев із 2020 року він отримує зарплату близько 100 тисяч рублів на місяць у прокремлівській структурі АНО "Діалог", якою керує автор календаря Володимир Табак.

Зараз Аліса заміжня. Вона взяла прізвище чоловіка, Ахільгова, і є власницею бізнесу. У неї є своя студія засмаги в центрі Москви. "Открытые медиа" з'ясували, що йдеться про компанію ТОВ "Бронз Глоу", яку було створено в липні 2020 року. Алісі Харчовій у ній належить 50-відсоткова частка, половину, що залишилася, контролює Юлія Красоченкова, яка раніше була власницею кримського ТОВ УК "Жилкомсоюз".

Попри заміжжя, вона підтримує зв'язок із тими, хто свого часу звів її з Путіним. Є інформація, що 2021 року вона літала до Туреччини бізнес-джетом у компанії російської медіаменеджерки Христини Потупчик.

Жінки Путіна

Рік тому "Фонд боротьби з корупцією" випустив розслідування під назвою "Сім'я Путіна. Діти, коханки і племінники диктатора". У ньому йдеться про те, що коханки президента РФ володіють частками в одному з найбільших банків "Россия", нерухомістю вартістю понад $120 млн і медіаімперіями.

Зокрема, Світлана Кривоногих, у якої від Путіна народилася дочка Луїза Розова, стала власницею квартири в престижному районі Петербурга і курорту "Ігора" в Ленінградській області.

А його "актуальна" коханка, гімнастка Аліна Кабаєва, яка начебто народила йому кількох дітей, має квартиру площею 2600 кв. м, а оціночна вартість усієї її нерухомості становить майже $120 млн.

У 2014 році Кабаєву призначили головою в раді директорів "національної медіа групи".

А ось колишня дружина Путіна Людмила Очеретна збагатилася на війні, яку він розв'язав. Пов'язана з нею фірма CarMoney, що видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 млн рублів, а чистий прибуток фірми загалом зріс більш ніж удвічі.

