Молчала три года: дочь Путина намекнула на семейный разрыв и высказалась о войне

Елизавета Кривоногих, которую называют внебрачной дочерью Владимира Путина, обнародовала серию заявлений в соцсетях. В них она эмоционально высказалась о войне в Украине и раскритиковала политику своего отца.

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Как сообщает Daily Mail, 22-летняя Елизавета Кривоногих, более известная как Луиза Розова, заявила о своей позиции относительно войны в Украине. В публикациях в Instagram и Telegram она осудила насилие, намекнула на ответственность Владимира Путина за трагедии и выразила поддержку украинцам.

В новом посте в Instagram, опубликованном 3 августа, Кривоногих обратилась к подписчикам с риторическим вопросом: "Хотите услышать мое мнение относительно ситуаций, которые сейчас происходят в мире? Честно говоря, я даже не могу представить, какие последствия меня ждут после этих слов..."

Далее она заявила о своей бескомпромиссной позиции: "Лично я категорически отрицательно отношусь к любому насилию над беззащитными людьми. Я искренне удивлена, что некоторые люди всерьез считают, что я причастна к ситуации, которая происходит в мире, и что у меня есть какая-то невероятная возможность изменить все это".

Кривоногих задала острый вопрос относительно мотивов главы Кремля: "Неужели человек настолько безумен, чтобы буквально объявить войну всему миру, отказаться от своих решений из-за каких-то родительских чувств? Пусть каждый даст себе ответ на этот вопрос сам".

Обращаясь к критикам, она призвала к пониманию: "Вы действительно считаете, что то, что вы делаете, — это лучшее, что может решить проблемы вокруг? Делая так, вы с большей вероятностью ставите себя на уровень человека, чьи действия вы сами осуждаете. Когда-нибудь это может вернуться к вам бумерангом..."

В финале обращения Елизавета призналась в симпатии к украинцам: "Я не могу описать ту огромную степень симпатии к Украине, которую я испытываю сейчас. Я также люблю и уважаю Россию и ее народ. Я ненавижу боль, я ненавижу страдания, я ненавижу смерть, я ненавижу войну... пусть это знают все".

Ранее Кривоногих опубликовала в Telegram сообщение с селфи, подписав его: "Это освобождает — иметь возможность снова показать свое лицо миру". В комментарии она уточнила: "Это напоминает мне, кто я и кто разрушил мою жизнь".

Она также намекнула, что ее семья никогда не слушала ее: "Действительно ли я несу ответственность за деятельность моей семьи, которая меня даже не слышит?"

Напомним, в 2020 году журналистский "Проект" опубликовал расследование, согласно которому Елизавета Кривоногих является внебрачной дочерью Владимира Путина. Ее мать, Светлана Кривоногих, после рождения дочери стала обладательницей недвижимости и бизнес-активов. Луиза сменила имя на Елизавета Руднова, училась в Париже и работает в художественных галереях с антивоенной позицией. После начала войны она некоторое время не появлялась в медиапространстве, однако теперь решила заговорить публично.

Фокус уже писал, что в 2022 году вероятная дочь Путина Елизавета Кривоногих, известная в Сети как Луиза Розова, выступила против войны в Украине.

Как сообщал Фокус, росСМИ показали, где до войны отдыхали дочери и экс-супруга Путина.

В РФ производитель БПЛА, связанный с дочерью Путина, увеличил закупки санкционных плат.