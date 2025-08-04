Мовчала три роки: донька Путіна натякнула на сімейний розрив і висловилась про війну

Єлизавета Кривоногих, яку називають позашлюбною дочкою Володимира Путіна, оприлюднила серію заяв у соцмережах. У них вона емоційно висловилася про війну в Україні та розкритикувала політику свого батька.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, 22-річна Єлизавета Кривоногих, більш відома як Луїза Розова, заявила про свою позицію щодо війни в Україні. У публікаціях в Instagram і Telegram вона засудила насильство, натякнула на відповідальність Володимира Путіна за трагедії та висловила підтримку українцям.

У новому дописі в Instagram, опублікованому 3 серпня, Кривоногих звернулася до підписників із риторичним запитанням: "Хочете почути мою думку щодо ситуацій, які зараз відбуваються у світі? Чесно кажучи, я навіть не можу уявити, які наслідки мене чекають після цих слів…"

Далі вона заявила про свою безкомпромісну позицію: "Особисто я категорично негативно ставлюся до будь-якого насильства над беззахисними людьми. Я щиро здивована, що деякі люди серйозно вважають, що я причетна до ситуації, яка відбувається у світі, і що в мене є якась неймовірна можливість змінити все це".

Кривоногих поставила гостре запитання щодо мотивів очільника Кремля: "Невже людина настільки божевільна, щоб буквально оголосити війну всьому світу, відмовитися від своїх рішень через якісь батьківські почуття? Нехай кожен дасть собі відповідь на це питання сам".

Звертаючись до критиків, вона закликала до розуміння: "Ви справді вважаєте, що те, що ви робите, – це найкраще, що може розв'язувати проблеми навколо? Роблячи так, ви з більшою ймовірністю ставите себе на рівень людини, чиї дії ви самі засуджуєте. Колись це може повернутися до вас бумерангом…"

У фіналі звернення Єлизавета зізналася у симпатії до українців: "Я не можу описати ту величезний ступінь симпатії до України, яку я відчуваю зараз. Я також люблю і поважаю Росію та її народ. Я ненавиджу біль, я ненавиджу страждання, я ненавиджу смерть, я ненавиджу війну… хай це знають усі".

Раніше Кривоногих опублікувала в Telegram допис із селфі, підписавши його: "Це звільняє – мати можливість знову показати своє обличчя світові". У коментарі вона уточнила: "Це нагадує мені, хто я і хто зруйнував моє життя".

Вона також натякнула, що її родина ніколи не слухала її: "Чи справді я несу відповідальність за діяльність моєї родини, яка мене навіть не чує?"

Нагадаємо, у 2020 році журналістський "Проект" опублікував розслідування, згідно з яким Єлизавета Кривоногих є позашлюбною донькою Володимира Путіна. Її мати, Світлана Кривоногих, після народження доньки стала володаркою нерухомості та бізнес-активів. Луїза змінила ім’я на Єлизавета Руднова, навчалася в Парижі та працює у мистецьких галереях з антивоєнною позицією. Після початку війни вона деякий час не з’являлася в медіапросторі, однак тепер вирішила заговорити публічно.

Фокус вже писав, що у 2022 році ймовірна донька Путіна Єлизавета Кривоногих, відома в Мережі як Луїза Розова, виступила проти війни в Україні.

Як повідомляв Фокус, росЗМІ показали, де до війни відпочивали доньки та ексдружина Путіна.

У РФ виробник БПЛА, пов'язаний із донькою Путіна, збільшив закупівлі санкційних плат.