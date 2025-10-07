Сыновья Путина и Кабаевой живут "под прикрытием": СМИ раскрыли их фамилии и показали фото

Российские журналисты раскрыли имена и фамилии, как утверждается, сыновей президента РФ Владимира Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой. По данным СМИ, дети живут "под прикрытием".

О том, что двое сыновей президента РФ Владимира Путина и Алины Кабаевой оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы, пишут в книге "Царь собственной персоной" журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин. О "прикрытии" тайных детей российского диктатора рассказало 7 октября российское медиа "Агентство".

По словам журналистов, для вымышленной фамилии могли взять отчество деда Путина по отцовской линии — Владимира Спиридоновича. Значительную часть совместного времени с двумя сыновьями Кабаева и Путин проводят в валдайской резиденции президента. По данным журналистов Proekt, там для экс-гимнастки и ее детей построен отдельный деревянный дворец, а также есть спа-центр, зона детского отдыха и масштабный парк и штат обслуги.

В книге также были впервые опубликованы фото Ивана и Владимира, которые все же время от времени появляются на людях.

Медиа публикуют фото якобы общих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой Фото: Агентство. Новости

Другие дети Владимира Путина

Журналисты напомнили, что под вымышленными фамилиями живут также дочери Путина от первого брака — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова (фамилия второй, вероятно, происходит от отчества бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой).

Также, по данным медиа, во Франции под именем Елизавета Олеговна Руднова, жила вероятная внебрачная дочь Путина Елизавета Розова. Петербургский медиаменеджер Олег Руднов, который умер в 2015 году, был давним другом российского президента.

Напомним, Фокус ко дню рождения президента РФ, которому 7 октября исполнилось 73 года, собрал главные байки о Путине, в частности о его двойниках и клонах, секретной семье и "гареме" и мифе о "великом шпионе". Proekt в 2023 году публиковал большое расследование о жизни бывшей гимнастки Алины Кабаевой и непубличных детей, а Dossier Center и Novaya Gazeta Europe идентифицировали двух сыновей — Ивана и Владимира-младшего.

Также 7 октября Фокус писал, что диктаторы начали поздравлять Путина с днем рождения. В частности его поздравил в официальном письме председатель КНДР Ким Чен Ын и лидер Беларуси Александр Лукашенко. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своем заявлении ко дню рождения президента страны-агрессора заявил, что его "тепло и с любовью" поздравят внуки.