Сини Путіна та Кабаєвої живуть "під прикриттям": ЗМІ розкрили їхні прізвища і показали фото

Російські журналісти розкрили імена та прізвища, як стверджується, синів президента РФ Володимира Путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. За даними ЗМІ, діти живуть "під прикриттям".

Про те, що двоє синів президента РФ Володимира Путіна та Аліни Кабаєвою оформлені в документах як Іван і Володимир Спиридонови, пишуть у книзі "Цар власною персоною" журналісти Роман Баданін і Михайло Рубін. Про "прикриття" таємних дітей російського диктатора розповіло 7 жовтня російське медіа "Агентство".

За словами журналістів, для вигаданого прізвища могли взяти по батькові діда Путіна по батьківській лінії — Володимира Спиридоновича. Значну частину спільного часу з двома синами Кабаєва і Путін проводять у валдайській резиденції президента. За даними журналістів Proekt, там для ексгімнастки та її дітей побудований окремий дерев'яний палац, а також є спа-центр, зона дитячого відпочинку та масштабний парк і штат обслуги.

У книзі також були вперше опубліковані фото Івана та Володимира, які все ж час від часу з'являються на людях.

Медіа публікують фото нібито спільних синів Володимира Путіна й Аліни Кабаєвої Фото: Агентство. Новости

Інші діти Володимира Путіна

Журналісти нагадали, що під вигаданими прізвищами живуть також дочки Путіна від першого шлюбу — Марія Воронцова та Катерина Тихонова (прізвище другої, ймовірно, походить від по батькові бабусі по материнській лінії, Катерини Тихонівни Шкребнєвої).

Також, за даними медіа, у Франції під іменем Єлизавета Олегівна Руднова, жила імовірна позашлюбна донька Путіна Єлизавета Розова. Петербурзький медіаменеджер Олег Руднов, який помер у 2015 році, був давнім другом російського президента.

Нагадаємо, Фокус до дня народження президента РФ, якому 7 жовтня виповнилося 73 роки, зібрав головні байки про Путіна, зокрема про його двійників і клонів, секретну родину та "гарем" і міф про "великого шпигуна". Proekt у 2023 році публікував велике розслідування про життя колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої та непублічних дітей, а Dossier Center і Novaya Gazeta Europe ідентифікували двох синів — Івана та Володимира-молодшого.

Також 7 жовтня Фокус писав, що диктатори почали вітати Путіна з днем народження. Зокрема його привітав в офіційному листі голова КНДР Кім Чен Ин і лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у своїй заяві до дня народження президентка країни-агресорки заявив, що його "тепло і з любов'ю" привітають онуки.