Любовница Путина сдает квартиру в Петербурге (фото)
Один месяц в роскошных апартаментах обойдется желающим в 700 тысяч рублей.
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Вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Светлана Кривоногих сдает квартиру в Петербурге. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Как известно, снять апартаменты на Каменном острове стоит 700 тысяч рублей в месяц. В резиденции расположены 3 спальни и 5 ванных комнат. Также владельцам предоставляется круглосуточная охрана, видеонаблюдение и даже персональный причал для маломерных судов.
Отмечается, что в самой квартире есть 4 этажа (включая цокольный), а между ними ездит лифт.
Также известно, что в соседних квартирах живут близкие друзья Путина — российские миллиардеры Аркадий Ротенберг, Кирилл Шамалов и Юрий Ковальчук.
Светлана Кривоногих – близкая знакомая Владимира Путина из Санкт-Петербурга. В свое время она получила долю в банке "Россия", а также женщине часто присылали роскошные подарки люди из близкого окружения президента РФ.
У нее есть дочь Луиза Розова, которая, как оказалось, как две капли воды, похожа на Путина, а ее отчество — Владимировна. Поэтому ряд журналистских расследований доказывают, что девушка является дочерью президента РФ, у которого недавно была обнаружена еще одна яхта.
Напомним, вероятная дочь Путина Луиза Розова удалила свою Instagram-страницу после волны хейта.
Также Фокус писал о бывшей официальной жене Владимира Путина — Людмиле Очеретной. Они были в браке более 30 лет.