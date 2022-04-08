Любовница Путина сдает квартиру в Петербурге (фото)

Один месяц в роскошных апартаментах обойдется желающим в 700 тысяч рублей.

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Вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Светлана Кривоногих сдает квартиру в Петербурге. Об этом сообщают телеграм-каналы.

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Как известно, снять апартаменты на Каменном острове стоит 700 тысяч рублей в месяц. В резиденции расположены 3 спальни и 5 ванных комнат. Также владельцам предоставляется круглосуточная охрана, видеонаблюдение и даже персональный причал для маломерных судов.

Отмечается, что в самой квартире есть 4 этажа (включая цокольный), а между ними ездит лифт.

Также известно, что в соседних квартирах живут близкие друзья Путина — российские миллиардеры Аркадий Ротенберг, Кирилл Шамалов и Юрий Ковальчук.

[ + – ] Любовница Путина сдает квартиру в Петербурге

Светлана Кривоногих – близкая знакомая Владимира Путина из Санкт-Петербурга. В свое время она получила долю в банке "Россия", а также женщине часто присылали роскошные подарки люди из близкого окружения президента РФ.

У нее есть дочь Луиза Розова, которая, как оказалось, как две капли воды, похожа на Путина, а ее отчество — Владимировна. Поэтому ряд журналистских расследований доказывают, что девушка является дочерью президента РФ, у которого недавно была обнаружена еще одна яхта.

Напомним, вероятная дочь Путина Луиза Розова удалила свою Instagram-страницу после волны хейта.

Также Фокус писал о бывшей официальной жене Владимира Путина — Людмиле Очеретной. Они были в браке более 30 лет.