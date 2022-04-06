Бассейн и аквадискотека. В Сети появились снимки с яхты Путина Graceful

Яхта стоимостью в 100 миллионов долларов, надежно спрятана в Калининграде, куда ее экстренно переправили из Гамбурга

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Пока в Италии все еще выясняют, точно ли Владимиру Путину принадлежит суперяхта "Шехерезада", в Сети появились снимки интерьеров еще одной "игрушки" российского президента – яхты Graceful ("Изящество"), которая сейчас стоит в порту российского Калининграда, пишет The Market Herald.

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Стоимость "Изящества" не менее 100 миллионов долларов. Яхта длиной в 82 метра была построена на российском судостроительном заводе "Севмаш", где производят корабли ВМФ. Однако заканчивали ее в Германии, на верфи в Гамбурге.

[ + – ] Яхта Владимира Путина Graceful Фото: H2 Yacht Design

Ее интерьер и внешний вид были разработан английским дизайнерским домом H2 Yacht Design, владельцу ее передали в 2014 году. На стадии строительства была записана на офшор с Багамских островов. Согласно информации на сайте "Администрации морских портов Балтийского моря", ее собственник — некое АО "Аргумент".

На борту могут с комфортом разместиться 12 пассажиров в шести каютах. Обслуживают их 25 членов экипажа.

[ + – ] Яхта Владимира Путина Graceful Фото: H2 Yacht Design

В прошлом году она заходила на верфь Blohm & Voss в Гамбурге для установки двух балконов и капитального ремонта двигателей, однако оттуда ее экстренно переправили в Калининград еще в начале февраля, когда стало известно, кто является ее владельцем.

"Изящество" пусть и не слишком велика, но здесь есть аквадискотека – то есть бассейн, который можно превратить в танцпол, вертолетная площадка, каюты, отделанные белым мрамором и огромный офис с библиотекой.

Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design

Также тут имеется винный погреб и салон с белым пианино Steinway. В западных СМИ утверждают, что Путин владеет еще как минимум двумя другими суперяхтами, а также сотнями автомобилей, десятками вертолетов и самолетов, коллекцией часов стоимостью 130 миллионов долларов, произведениями искусства стоимостью в миллиарды долларов и бесчисленными объектами недвижимости.

Известно, что именно на борту яхты "Чайка" он встречался с Александром Лукашенко. А еще в его флотилии имеется яхта "Олимпия" и еще одна яхта под названием "Сириус" длиной в 54 метра.