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Бассейн и аквадискотека. В Сети появились снимки с яхты Путина Graceful

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Фото: ТАСС | Владимир Путин на палубе одной из своих яхт

Яхта стоимостью в 100 миллионов долларов, надежно спрятана в Калининграде, куда ее экстренно переправили из Гамбурга

Пока в Италии все еще выясняют, точно ли Владимиру Путину принадлежит суперяхта "Шехерезада", в Сети появились снимки интерьеров еще одной "игрушки" российского президента – яхты Graceful ("Изящество"), которая сейчас стоит в порту российского Калининграда, пишет The Market Herald.

Стоимость "Изящества" не менее 100 миллионов долларов. Яхта длиной в 82 метра была построена на российском судостроительном заводе "Севмаш", где производят корабли ВМФ. Однако заканчивали ее в Германии, на верфи в Гамбурге.

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Яхта Владимира Путина Graceful
Фото: H2 Yacht Design

Ее интерьер и внешний вид были разработан английским дизайнерским домом H2 Yacht Design, владельцу ее передали в 2014 году. На стадии строительства была записана на офшор с Багамских островов. Согласно информации на сайте "Администрации морских портов Балтийского моря", ее собственник — некое АО "Аргумент".

На борту могут с комфортом разместиться 12 пассажиров в шести каютах. Обслуживают их 25 членов экипажа.

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Яхта Владимира Путина Graceful
Фото: H2 Yacht Design

В прошлом году она заходила на верфь Blohm & Voss в Гамбурге для установки двух балконов и капитального ремонта двигателей, однако оттуда ее экстренно переправили в Калининград еще в начале февраля, когда стало известно, кто является ее владельцем.

"Изящество" пусть и не слишком велика, но здесь есть аквадискотека – то есть бассейн, который можно превратить в танцпол, вертолетная площадка, каюты, отделанные белым мрамором и огромный офис с библиотекой.

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Фото: H2 Yacht Design
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
Фото: H2 Yacht Design
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
Фото: H2 Yacht Design
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
Фото: H2 Yacht Design
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
Фото: H2 Yacht Design
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
Фото: H2 Yacht Design
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул
яхта путина, владимир путин, яхта, яхта путин, яхта грейсфул

Также тут имеется винный погреб и салон с белым пианино Steinway. В западных СМИ утверждают, что Путин владеет еще как минимум двумя другими суперяхтами, а также сотнями автомобилей, десятками вертолетов и самолетов, коллекцией часов стоимостью 130 миллионов долларов, произведениями искусства стоимостью в миллиарды долларов и бесчисленными объектами недвижимости.

Известно, что именно на борту яхты "Чайка" он встречался с Александром Лукашенко. А еще в его флотилии имеется яхта "Олимпия" и еще одна яхта под названием "Сириус" длиной в 54 метра.