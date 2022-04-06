Басейн та аквадискотека. У мережі з'явилися знімки з яхти Путіна Graceful

Яхта вартістю 100 мільйонів доларів, надійно захована в Калінінграді, куди її екстрено переправили з Гамбурга.

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Поки в Італії все ще з'ясовують, чи точно Путіну належить супер'яхта "Шехерезада", в мережі з'явилися знімки інтер'єрів ще однієї "іграшки" російського президента — яхти Graceful ("Вишуканість"), яка зараз стоїть у порту російського Калінінграда, пише The Market Herald.

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Вартість "Вишуканості" не менше 100 мільйонів доларів. Яхта завдовжки 82 метри була побудована на російському суднобудівному заводі "Севмаш", де виробляють кораблі ВМФ. Проте закінчували її у Німеччині, на верфі у Гамбурзі.

[ + – ] Яхта Володимира Путіна Graceful Фото: H2 Yacht Design

Її інтер'єр і зовнішній вигляд були розроблені англійським дизайнерським будинком H2 Yacht Design, власнику її передали у 2014 році. На стадії будівництва було записано на офшор із Багамських островів. Згідно з інформацією на сайті "Адміністрації морських портів Балтійського моря", її власник — якесь АО "Аргумент".

На борту можуть з комфортом розміститися 12 пасажирів у шести каютах. Обслуговують їх 25 членів екіпажу.

[ + – ] Яхта Володимира Путіна Graceful Фото: H2 Yacht Design

Минулого року вона заходила на верф Blohm & Voss у Гамбурзі для встановлення двох балконів і капітального ремонту двигунів, проте звідти її екстрено переправили до Калінінграда ще на початку лютого, коли стало відомо, хто є її власником.

"Вишуканість" нехай і не дуже велика, але тут є аквадискотека — тобто басейн, який можна перетворити на танцпол, вертолітний майданчик, каюти, оздоблені білим мармуром і величезний офіс із бібліотекою.

Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design Фото: H2 Yacht Design

Також тут є винний льох і салон із білим піаніно Steinway. У західних ЗМІ стверджують, що Путін володіє ще як мінімум двома іншими супер'яхтами, а також сотнями автомобілів, десятками вертольотів і літаків, колекцією годинників вартістю 130 мільйонів доларів, витворами мистецтва вартістю мільярди доларів і незліченними об'єктами нерухомості.

Відомо, що саме на борту яхти "Чайка" він зустрічався з Олександром Лукашенком. А ще в його флотилії є яхта "Олімпія" і ще одна яхта під назвою "Сіріус" завдовжки 54 метри.