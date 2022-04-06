Басейн та аквадискотека. У мережі з'явилися знімки з яхти Путіна Graceful
Яхта вартістю 100 мільйонів доларів, надійно захована в Калінінграді, куди її екстрено переправили з Гамбурга.
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Поки в Італії все ще з'ясовують, чи точно Путіну належить супер'яхта "Шехерезада", в мережі з'явилися знімки інтер'єрів ще однієї "іграшки" російського президента — яхти Graceful ("Вишуканість"), яка зараз стоїть у порту російського Калінінграда, пише The Market Herald.
Вартість "Вишуканості" не менше 100 мільйонів доларів. Яхта завдовжки 82 метри була побудована на російському суднобудівному заводі "Севмаш", де виробляють кораблі ВМФ. Проте закінчували її у Німеччині, на верфі у Гамбурзі.
Її інтер'єр і зовнішній вигляд були розроблені англійським дизайнерським будинком H2 Yacht Design, власнику її передали у 2014 році. На стадії будівництва було записано на офшор із Багамських островів. Згідно з інформацією на сайті "Адміністрації морських портів Балтійського моря", її власник — якесь АО "Аргумент".
На борту можуть з комфортом розміститися 12 пасажирів у шести каютах. Обслуговують їх 25 членів екіпажу.
Минулого року вона заходила на верф Blohm & Voss у Гамбурзі для встановлення двох балконів і капітального ремонту двигунів, проте звідти її екстрено переправили до Калінінграда ще на початку лютого, коли стало відомо, хто є її власником.
"Вишуканість" нехай і не дуже велика, але тут є аквадискотека — тобто басейн, який можна перетворити на танцпол, вертолітний майданчик, каюти, оздоблені білим мармуром і величезний офіс із бібліотекою.
Також тут є винний льох і салон із білим піаніно Steinway. У західних ЗМІ стверджують, що Путін володіє ще як мінімум двома іншими супер'яхтами, а також сотнями автомобілів, десятками вертольотів і літаків, колекцією годинників вартістю 130 мільйонів доларів, витворами мистецтва вартістю мільярди доларів і незліченними об'єктами нерухомості.
Відомо, що саме на борту яхти "Чайка" він зустрічався з Олександром Лукашенком. А ще в його флотилії є яхта "Олімпія" і ще одна яхта під назвою "Сіріус" завдовжки 54 метри.