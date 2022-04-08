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Коханка Путіна здає квартиру в Петербурзі (фото)

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Фото: Команда Навального

Один місяць у розкішних апартаментах обійдеться охочим у 700 тисяч рублів.

Ймовірна коханка президента РФ Володимира Путіна Світлана Кривоногих здає квартиру в Петербурзі. Про це повідомляють телеграм-канали.

Як відомо, зняти апартаменти на Камінному острові коштує 700 тисяч рублів на місяць. У резиденції розташовані 3 спальні і 5 ванних кімнат. Також власникам надається цілодобова охорона, відеонагляд та навіть персональний причал для маломірних суден.

Зазначається, що в самій квартирі є 4 поверхи (включно з цокольним), а між ними їздить ліфт.

Також відомо, що в сусідніх квартирах мешкають близькі друзі Путіна — російські мільярдери Аркадій Ротенберг, Кирило Шамалов та Юрій Ковальчук

Коханка Путіна здає квартиру в Петербурзі

Світлана Кривоногих — близька знайома Володимира Путіна із Санкт-Петербурга. Свого часу вона отримала частку в банку "Росія", а також жінці часто надсилали розкішні подарунки люди з близького оточення президента РФ.

У неї є дочка Луїза Розова, яка, як виявилося, як дві краплі води, схожа на Путіна, а по батькові її — Володимирівна. Тож низка журналістських розслідувань доводять, що дівчина є донькою президента РФ, у якого нещодавно виявили ще одну яхту.

Нагадаємо, ймовірна донька Путіна Луїза Розова видалила свою Instagram-сторінку після хвилі хейту.

Також Фокус писав про колишню офіційну дружину Володимира Путіна — Людмилу Очеретну. Вони пробули у шлюбі понад 30 років.