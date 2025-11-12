Заработал миллионы на смертях украинцев: где и как живет генерал Валерий Герасимов (фото)

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, которого считают создателем концепции гибридной войны – так называемой "доктрины Герасимова", живет свою лучшую и роскошную жизнь, как и его семья, пока российская армия уничтожает Украину.

Деньги, заработанные на убийстве граждан суверенного государства, путинский генерал и военный преступник Герасимов тратит на детей, внуков и о себе не забывает, выяснили расследователи ресурса "OSINT-бджоли".

В январе 2023 года Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой оккупационных войск в Украине.

Доходы Герасимова: служебная дача, квартира №200 и коттедж с баней

Согласно опубликованной расследователями информации, его годовой доход может составлять от 2,3 млн рублей (в 2013 году) до 33,3 млн рублей (в 2019 году).

Он передвигается на служебном авто. До 2017-го Герасимов владел Toyota Camry 2010 года выпуска, которую затем продал.

Генерал живет на служебной даче оборонного ведомства площадью в 891,1 кв. м. в подмосковной деревне Калчуга, а его соседями являются высокопоставленные офицеры ФСО и ФСБ, а также глава РФ Владимир Путин, резиденция которого в Ново-Огарево – всего в двух километрах от деревни, где обитает Герасимов.

У него также есть коттедж в деревне Афинеево Наро-Фоминского района Московской области площадью 554 кв. м. и с баней в 236,3 кв. м. Стоимость дома – 20 млн рублей.

Дом Валерия Герасимова в деревне Афинеево Фото: OSINT-бджоли

В Афинеево чаще всего отдыхает сын Герасимова, Евгений, с семьей, а порядок на территории поместья наводят солдаты-срочники.

Уборкой поместья генерала занимаются солдаты срочной службы Фото: OSINT-бджоли

На свадьбу своему отпрыску генерал подарил роскошную квартиру под номером 200 площадью 155,9 "квадратов" в элитном московском ЖК "Эмеральд" на Ленинском проспекте на 27 этаже. Ее кадастровая стоимость – 31,5 млн.

Также к услугам Евгения и его жены – два паркоместа в том же комплексе.

ЖК "Эмеральд" на Ленинском проспекте, где сын Герасимова живет в квартире №200 Фото: OSINT-бджоли

Еще одну квартиру в Москве площадью 131,5 кв. м Герасимов-старший купил в 2013 году на имя своей супруги за 50,2 млн рублей. В 2019 году недвижимость перешла ее племяннице, скорее всего, по наследству.

Генерал также владеет двумя участками площадью 4313 кв. м, а рыночная стоимость его недвижимости может достигать 100 млнрублей.

Вся недвижимость четы Герасимовых стоит в десятки раз меньше, чем владения семей других руководителей Минобороны. Как подсчитал OCCRP, Сергей Шойгу и два его заместителя — Руслан Цаликов и Тимур Иванов — вместе со своими родственниками владеют домами и квартирами на сумму около 4,6 млрд рублей.

Когда шесть лет назад журналисты издания "Настоящее время" отправили в Минобороны РФ запрос о том, на какие средства была приобретена недвижимость главы Генштаба, он остался без ответа. Сам Герасимов не отреагировал на письма, которые корреспондент НВ оставил у входа в его дачу и в почтовом ящике в подъезде его дома.

Хлебные места для родственников генерала

Как и глава Кремля, пристроивший 24 своих родственников на "хлебные места" в госструктурах, Герасимов позаботился о близких.

Еще в начале 2010-х он устроил своего сына в Главное управление международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны РФ. После наложения санкций на отца Евгений стал довольствоваться посещением регионов РФ и оккупированного Крыма. Особняком стоит поездка с будущей женой на Кубу в 2017 году.

Евгений Герасимов Фото: OSINT-бджоли

Алена Герасимова, сноха генерала, родившая ему двух внучек, предположительно работает в секретном 152-м Центре подготовки специалистов ГУ ГШ (ГРУ), в/ч 06410. Ранее она числилась в Главном центре связи Генштаба, в/ч 25801.

Алена Герасимова с дочерьми Александрой и Вероникой Фото: OSINT-бджоли

Ее свекор пристроил на работу в Генштаб и одного из ее братьев.

Племянница Герасимова Владислава Тиканова трудится советницей командования по медицинским вопросам армейского спортивного клуба "ЦСКА", куда попала по протекции дяди.

Еще один родственник генерала работает в ФКП "Управление заказчика капитального строительства Минобороны России".

Чем и где владеет генерал Герасимов

