СБУ открыла уголовное производство против начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

Уголовное производство по фактам военных преступлений генерала армии России Валерия Герасимова начали Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

Начальника Генштаба ВС РФ и первого заместителя министра обороны РФ, а именно такие должности занимает Герасимов, обвиняют в непосредственной причастности к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины, включая воздушную атаку РФ по Киеву и области 2 июля этого года, говорится в заявлении ведомства.

В СБУ подчеркнули, что российские военные используют для ударов по столице и другим городам Украины ракеты типа "Х", "Кинжал", "Калибр", "Искандер", "Циркон" и ударные дроны дальнего радиуса действия типа "Шахед/Герань".

В результате обстрелов гибнут и получают ранения мирные люди, а также фиксируются разрушения и повреждения многоквартирных и частных жилых домов, социальных объектов.

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"По указаниям Герасимова подчиненные ему вооруженные группировки России занимаются планированием, подготовкой и осуществлением воздушных нападений на Украину с применением бомбардировщиков, кораблей-ракетоносителей и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в СБУ.

В Службе подчеркнули, что обстрелы, которые практикует Россия в Украине, являются прямым нарушением Женевской конвенции.

На месте трагедии в Дарницком районе продолжаются спасательно-поисковые работы Фото: ГСЧС

На основании документированных фактов следователи Службы безопасности расследуют преступления Герасимова по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также предание приказа о совершении таких действий). Комплексные мероприятия продолжаются при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

"Мы устанавливаем полную цепь ответственности российского командования: от тех, кто принимает преступные решения и превращает террор против мирных людей в государственную политику, до тех, кто напрямую запускает дроны и ракеты по украинским городам", — подчеркнул генпрокурор Руслан Кравченко, заверив, что каждая роль будет доказана и каждое имя установлено.

Он выразил соболезнования всем, кто пострадал, и семьям погибших, пообещав, что все виновные ответятт за свои действия:

"Военные преступления не имеют срока давности. Я убежден, что личная ответственность Герасимова и его подельников — это лишь дело времени".

На данный момент известно о 30 погибших и 92 раненых жителях Киева в результате атаки 2 июля. Еще трое людей считаются пропавшими без вести. Аварийно-спасательные работы на месте прилета по дому в Дарницком районе столицы продолжаются.

Напомним, где и как живет генерал Валерий Герасимов.

Также сообщалось, что СМИ уличили начальника Генштаба ВС РФ Герасимова в очередном фейке.